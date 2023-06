Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 25 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 25 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 25 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“Così ti rifaccio la Juve“, questa l’apertura della Gazzetta dello Sport. Arriva Giuntoli che a inizio luglio raggiungerà Allegri: il tecnico per ora dice no agli arabi. Da Rabiot a Milinkovic, tutte le mosse. Frattesi: assalto Milan, c’è Colombo nella trattativa. Lukaku: Ahi ahi Inter, no del Chelsea al prestito. Forza ragazzi! Italia-Svizzera: dopo lo scandalo bisogna vincere.

La prima pagina del Corriere dello Sport: “Juve, alta fedeltà“. Dal sì di Rabiot al patto con Max, che non tratta con gli sceicchi. E adesso in campo giocano le Wags: l’estate al mare dei calciatori. E’ la Serie A dei figli delle stelle. Roma, in arrivo Kristensen. Italia, un obbligo: battere la Svizzera.

Così apre Tuttosport: “L’estate calda di Max“. Dal fronte Allegri: finora nessuna proposta dall’Arabia. Azzurrini con rabbia, il sogno è ancora lì. Ricci, patto col Toro: rinnova e raddoppia. Lukaku-Inter, l’assist di Thuram: colpo a parametro zero e soldi risparmiati.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 25 giugno

Il mercato protagonista anche all’estero e nelle apertura dei quotidiani spagnoli.

L’apertura del Mundo Deportivo: “Fichajes top, operation Brozovic“, il Barcellona insiste per il croato dell’Inter. I blaugrana puntano all’accoppiata a centrocampo insieme a Gungodan, in scadenza col Manchester City. AS invece apre con l’attacco del Real Madrid: “El gol esta en casa“, in attesa della nuova stella Ancelotti darà maggiori responsabilità a Vinicius e Rodrygo.