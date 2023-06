L’Italia Under 21 domina poi si addormenta: la Svizzera sfiora la rimonta

L’Italia Under 21 vince contro la Svizzera e si giocherà la qualificazione nell’ultima gara con la Norvegia: 3-2 il punteggio finale

Primo tempo di dominio assoluto, secondo di grande sofferenze. L’Italia Under 21 vince e si rimette in corsa per il passaggio del turno, dopo la sconfitta con polemica all’esordio contro la Francia. Gli azzurrini battono la Svizzera 3-2 in una partita dai due volti.

Il primo è quello che piace di più della Nazionale di Nicolato. Dopo solo undici minuti, l’Italia è già avanti 2-0 grazie alle reti di Pirola e Gnonto. La Svizzera fa fatica a reagire e gli azzurrini sono in completo controllo del match. Di occasioni per chiudere la pratica ce ne sono diverse, ma il portiere elvetico Saipi tiene in piedi la baracca fino all’ultimo dei quattro minuti di recupero, quando Parisi fa 3-0.

Sembra il gol che mette la parola fine alla partita, ma il secondo tempo si apre come peggio non potrebbe per i ragazzi di Nicolato. Gli italiani pensano di aver già chiuso il match, gli svizzeri ne approfittano per riaprirlo: al 47′ Imeri dal limite batte Carnesecchi, cinque minuti dopo è Amdouni a segnare e far capire che il match è tutt’altro che archiviato.

Europei Under 21, Svizzera-Italia 2-3: sofferenza nella ripresa

Il gol del 2-3 apre tutt’altro match dove le due squadre si affrontano a viso aperto (pure troppo per l’Italia). Gli azzurrini hanno una clamorosa occasione con Bellanova che sbaglia la conclusione, non va meglio a Cancellieri che da buona posizione non trova lo specchio della porta.

Ancora più clamorosa l’occasione che capita alla Svizzera al 75′: Males si invola tutto solo sulla destra, arriva davanti a Carnesecchi ma angola troppo e salva l’Italia. Il risultato non cambia più, nonostante i tentativi svizzeri nel finale: vincono gli azzurrini e ora si giocheranno la qualificazione nell’ultima gara del girone con la Norvegia.

SVIZZERA-ITALIA 2-3: 6′ Pirola (I), 11′ Gnonto (11′), Parisi 45’+4 (I), 47′ Imeri (S), 52′ Amdouni (S)

Classifica Gruppo D: Francia* 3, Italia 3, Svizzera 3, Norvegia* 0

*una partita in meno