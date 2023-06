Leao con Osimhen: 240 milioni per averli insieme

Il mercato dei grandi attaccanti è ancora in attesa di muoversi con Mbappè che potrebbe spostare gli equilibri. Coinvolti anche Osimhen e Leao

Il meglio deve ancora venire in questa calda sessione estiva di calciomercato, che agli albori ha già portato in dote qualche movimento interessante in attesa di alzare il tiro. Come sempre ad interessare maggiormente i tifosi sarà il valzer degli attaccanti che ruota intorno ad alcuni nomi in particolare.

Lo sa molto bene il Napoli campione d’Italia che lavora sulla permanenza di Victor Osimhen, che è nel mirino soprattutto del PSG. Come evidenziato dalla redazione di calciomercato.it, i parigini non si sono ancora spinti oltre, con gli azzurri che non hanno ancora ricevuto offerte dalla Francia.

Intanto Rudi Garcia e l’intero ambiente napoletano sperano di poter contare ancora sul capocannoniere dell’ultima Serie A, così come il Milan, dopo aver ceduto di fatto Tonali, vorrebbe preservare gli altri big. Un incastro molto complesso in attacco potrebbe però creare un effetto domino.

Calciomercato, Napoli e Milan occhio al PSG: Paganini e l’annuncio su Osimhen e Leao

Il Milan ha prolungato da tempo il contratto di Rafael Leao, eppure le voci su un suo eventuale futuro altrove ritornano in auge timidamente.

L’incastro in questione, che oltre al portoghese potrebbe riguardare anche Osimhen, partirebbe dall’eventuale addio di Kylian Mbappé al Paris Saint Germain, in direzione Real Madrid.

A tal proposito il giornalista Paolo Paganini, con un video dallo yacht pubblicato su Twitter, ha sottolineato: “Attenzione a quello che succede a Parigi perchè con Mbappé al Real Madrid, Al Khelaifi è pronto a fare la spesa in Italia. 140 milioni l’offerta per Osimhen e 100 milioni quella per Leao“.

Il giornalista ed esperto di calciomercato ha quindi sostanzialmente parlato di un eventuale effetto domino che partirebbe dal trasferimento di Mbappè. Un addio potenziale che non passerebbe chiaramente inosservato sotto la Torre Eiffel dove l’ambizione e la voglia di puntare in alto resta grandissima. Una vera e propria suggestione da oltre 200 milioni quella di vedere Osimhen e Leao con la stessa maglia.