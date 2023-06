DIRETTA Europeo Under 21, Svizzera-Italia: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla seconda partita della fase a gironi dell’Europeo: l’Italia deve battere la Svizzera

Battuta dalla Francia anche grazie ad almeno tre clamorosi errori arbitrali, l’Italia Under 21 torna in campo oggi pomeriggio per rimanere attaccata al treno qualificazione. Gli azzurrini vanno a caccia di una vittoria, consapevoli che un pareggio potrebbe non bastare, lasciando il proprio destino nelle mani degli altri.

Il commissario tecnico, Paolo Nicolato, ha chiesto ai ragazzi di trasformare la propria rabbia in energia. Distratto all’esordio dalle vicende di mercato, Sandro Tonali è chiamato ad una prestazione da leader per trascinare i suoi compagni verso il successo. L’obiettivo principale delle squadre partecipanti alla rassegna continentale, oltre alla vittoria del trofeo, resta la qualificazione alle prossime Olimpiadi, che sarebbe automatica in caso di arrivo in semifinale. Calciomercato.it seguirà la sfida della Cluj Arena in tempo reale.

Svizzera-Italia: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma domenica 25 giugno alle 18, Svizzera-Italia sarà visibile su Rai 2 e Raiplay. Ecco le probabili formazioni:

SVIZZERA U21 (4-1-4-1): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Sohm; Imeri, Rieder, Jashari, Ndoye; Amdouni. Ct: Patrck Rahmen

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Bove, Rovella, Tonali, Parisi; Gnonto, Pellegri. Ct: Paolo Nicolato.

CLASSIFICA GRUPPO D: Francia e Svizzera 3; Italia e Norvegia 0