Consigli Fantacalcio, qual è il modulo dell’Inter nel 2023?

La stagione dell’Inter è stata di alti e bassi: bene nelle coppe, meno in Serie A; i nerazzurri, per il Fantacalcio, hanno un modulo preciso.

I ragazzi di Inzaghi, nell’ultima stagione, hanno avuto difficoltà in campionato; l’Inter, infatti, ha finito troppo distante dal Napoli capolista mentre nelle coppe ha avuto un percorso decisamente diverso. I nerazzurri hanno vinto la Coppa Italia, la Supercoppa e sono andati ad un basso dalla Champions; contro il City è venuto meno il cinismo con Lautaro e Lukaku ad aver sbagliato occasioni importanti per cambiare l’esito del match.

Ora per l’Inter la necessità, sul mercato, di andare a rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi; l’obiettivo dei nerazzurri è tornare ad essere competitivi per lo scudetto visto le infinite qualità della rosa.

Il tecnico ha sicuramente bisogno di un attaccante, due qualora Lukaku non dovesse restare, un difensore per sostituire Skriniar e un centrocampista che vada a completare un reparto decisamente importante.

Nella prossima stagione, per quanto riguarda il discorso legato al Fantacalcio, l’Inter scenderà in campo con un modulo ben consolidato e che può dare diverse soddisfazioni.

Modulo Inter 2023 Fantacalcio

I nerazzurri, e su questo non ci sono dubbi, giocheranno la prossima stagione con il 3-5-2; un sistema che, a livello fantacalcistico, presuppone la presenza di esterni in grado di contribuire alla fase offensiva e portare un numero importante di bonus in termini di gol e assist.

Da questo punto di vista non possiamo non citare Dimarco; l’esterno azzurro è cresciuto tantissimo nell’ultima stagione fornendo un contributo determinante dal punto di vista offensivo. E’ un giocatore importantissimo in ottica Fantacalcio.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, occhi puntati su Calhanoglu; il talento turco è uno di quei giocatori che maggiormente attirano nel corso dell’asta dal momento che ha le potenzialità (calcia anche i calci d’angolo e le punizioni) per portare bonus importanti alla propria squadra. Nella rosa dell’Inter è uno dei giocatori migliori in ottica Fantacalcio.

Se parliamo di giocatori capaci di portare bonus, sia gol sia assist, dobbiamo citare per forza di cose Lautaro Martinez; l’argentino è l’elemento principe dell’attacco nerazzurro e nella scorsa stagione ha trascinato l’Inter a suon di prestazioni e gol.

Lautaro è uno di quei giocatori che, quando si arriva agli attaccanti nel corso dell’asta del Fantacalcio, vengono chiamati per primi. Nella composizione di una buona rosa avere un centravanti da venti gol a stagione è fondamentale per avere più chance di vittoria.