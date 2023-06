Consigli Fantacalcio, qual è il modulo della Lazio nel 2023?

La Lazio ha chiuso l’ultimo campionato al secondo posto; i biancocelesti scendo in campo con il 4-3-3. Ecco i consigli per il Fantacalcio.

La stagione della Lazio non si può non considerare positiva; i biancocelesti, infatti, hanno chiuso la Serie A al secondo posto al termine di un campionato in cui hanno giocato un calcio piacevole e, a tratti, dominante.

Gran parte del merito va, ovviamente, a Sarri; l’allenatore è riuscito a far apprendere la propria metodologia ad un gruppo di ragazzi che ha decisione di seguirlo in tutto e per tutto.

Peccato per il cammino nelle coppe; sia in Europa League (squadra eliminata ai gironi) sia in Conference, la Lazio avrebbe potuto fare sicuramente di più. Il prossimo anno i biancocelesti giocheranno in Champions League; per affrontare la principale competizione europea nel migliore dei modi servono rinforzi.

Sarri ha bisogno di maggiori alternative se vuole affrontare, il triplo impegno, nel migliore dei modi. Una squadra come la Lazio è utile anche a livello fantacalcistico; i biancocelesti scendono in campo con il 4-3-3.

Modulo Lazio 2023 Fantacalcio

Il 4-3-3, come detto, è il sistema di gioco utilizzato dalla Lazio; nel corso dell’asta di Fantacalcio, per quanto riguarda la rosa biancoceleste, si può puntare sul portiere.

Provedel, nella scorsa stagione, ha fatto segnalare diverse prestazioni senza subire gol e avere un portiere che mantiene la porta inviolata è importantissimo quando si gioca al Fantacalcio. Restando a livello difensivo, si può puntare anche su Romagnoli; il difensore garantisce affidabilità e, di conseguenza, un voto quasi sempre sufficiente.

In mezzo al campo non possiamo non menzionare Milinkovic-Savic e Luis Alberto anche se, da questo punto di vista, bisogna aspettare il mercato. Entrambi i giocatori, infatti, potrebbero ricevere diverse offerte e il rischio di vederli lontano dalla capitale esiste; ovviamente la Lazio li vuole tenere in modo da avere due alternative in più per affrontare, nel migliore dei modi, campionato, Champions League e Coppa Italia.

Arriviamo, ora, al reparto offensivo dove è impossibile non citare Immobile; più volte abbiamo sottolineato di come, per una squadra fantacalcistica, sia fondamentale avere un centravanti di spessore.

L’attaccante dei biancocelesti è uno di quei giocatori capaci di realizzare sui quindici-venti gol a stagione e, per il Fantacalcio, è fondamentale. E’ chiaro che, nel corso dell’asta, Immobile è uno dei primi giocatori ad essere chiamati quando si arriva agli attaccanti; per vincere il campionato fantacalcistico non si può fare a meno di uno come Immobile.