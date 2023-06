Come fare asta Fantacalcio busta chiusa?

Il Fantacalcio piace perché ha regole che stimolano la competizione tra giocatori. Come funziona in sintesi l’asta busta chiusa?

Il Fantacalcio, come sapranno bene i fantallenatori più incalliti, è basato su alcune regole fondamentali che ne costituiscono l’ossatura ed altre più elastiche e in grado di essere adattate alla singola lega o competizione fantacalcistica.

Tra gli elementi essenziali del regolamento del Fantacalcio vi è il meccanismo dell’asta Fantacalcio, che può assumere i contorni della gara di offerte tra fantallenatori con rilanci successivi e tenendo ben presente il proprio budget a disposizione, ma che può anche essere a ‘buste chiuse‘.

Quest’ultima modalità, con cui vengono formate le varie rose dei fantallenatori che competono, segue regole specifiche su cui di seguito daremo alcune informazioni essenziali. Non dimentichiamo infatti che al Fantacalcio non è difficile acquistare i giocatori ma piuttosto capire come distribuire i 300 crediti, 500 crediti o più, che si hanno a disposizione. Ecco allora che è cruciale comprendere come funziona il meccanismo dell’asta buste chiuse. I dettagli.

Come funziona asta a buste chiuse Fantacalcio?

Come spiega anche il sito www.fantacalcio.it il mercato a buste chiuse è caratterizzato da offerte libere la cui entità resta celata fino all’apertura delle buste stesse. Di fatto con le buste chiuse viene data al gioco una componente di suspense, che invece non si può trovare in caso di Fantacalcio basato sulla gara di offerte.

In estrema sintesi, in un’asta a buste chiuse nel Fantacalcio, ciascun fantallenatore presenta una busta con all’interno la propria offerta per un certo calciatore. Di fatto si dice ‘asta a buste chiuse’ perché il metodo prevede che le offerte dei partecipanti non siano visibili agli altri fino alla loro apertura.

Ciascun fantallenatore prima dell’asta otterrà un elenco dei giocatori disponibili e conseguentemente dovrà fare le proprie buste indicando le offerte per gli atleti. Nella busta quindi vi sarà l’ammontare dell’offerta e il nome dell’atleta cui si collega quest’ultima. Seguirà poi la consegna delle buste dei vari fantallenatori all’organizzatore dell’asta e l’apertura delle stesse in ordine casuale.

Ecco poi la fase dell’assegnazione dei calciatori in base a ciascuna offerta: l’organizzatore ufficializzerà l’offerta maggiore per un certo giocatore. Chi l’avrà fatta se lo aggiudicherà inserendolo nella propria rosa. Così sarà per tutti i giocatori fino a quando tutti gli atleti saranno assegnati alle squadre.

Come dividere il budget Fantacalcio buste chiuse?

Vero è che al Fantacalcio non è difficile comprare i giocatori, ma piuttosto dividere i crediti a disposizione per ciascun singolo reparto. E questo vale sia che sia abbiano a disposizione 300 crediti, 500 crediti o anche 1000. Ogni fantallenatore dovrà fare considerazioni precise sul modulo e tener ben presente le regole usate nella propria lega o torneo.

Se ci si chiede come poter suddividere intelligentemente il budget tra le buste asta, possiamo ricordare che un buon criterio è quello di fissare un budget identico per tutte le buste, ovvero suddividere il budget totale in maniera uniforme tra le varie buste. Con 500 crediti e 10 buste ad esempio, il fantallenatore potrebbe assegnare 50 crediti per ognuna – e questo dovrebbe comunque garantire di inserire in rosa qualche buon calciatore in modo da avere una squadra equilibrata.

Alternativamente, una differente soluzione potrebbe essere quella di fissare un budget variabile sulla scorta dell’importanza del calciatore e, dunque, assegnare un budget maggiore a buste che includono giocatori importanti o top player. Altre strategie Fantacalcio potrebbero indurre il fantallenatore a suddividere il budget in base alla tattica di squadra (prediligendo ad es. i giocatori di centrocampo) o in base ai distinti ruoli o posizioni ritenuti chiave per vincere.

Consigli asta Fantacalcio busta chiusa

Tra i possibili consigli per il Fantacalcio con asta a busta chiusa, spiccano in particolare due. Il primo suggerisce di valutare con estrema attenzione il valore dei giocatori, poiché prima di compilare le buste e fare offerte, è sempre preferibile vedere chi sono i giocatori disponibili, il loro recente rendimento, la forma attuale e le aspettative per il prossimo torneo. Ciò permetterà di non farsi ‘tradire’ da qualche nome altisonante, ma ormai sul viale del tramonto.

Altro consiglio è quello di gestire con oculatezza il proprio budget Fantacalcio, dato che è limitato e non si possono fare alte offerte per tutti i giocatori. Ecco perché è opportuno fissare sempre un limite massimo dell’offerta per ciascun atleta, in modo da avere una fantarosa equilibrata.

App per asta busta chiusa

Per chi desiderasse maggior praticità nella gestione delle aste busta chiuse, c’è la possibilità di usare delle app ad hoc, disponibili sia per Android che per iOS. In particolare ne citiamo qui tre molto note, ovvero MagicFanta, che è caratterizzata peraltro da una funzione ad hoc proprio per le aste a buste chiuse. L’app è facile da usare e tutte le operazioni di gestione ed effettuazione dell’asta busta chiusa possono essere svolte dal proprio cellulare.

Anologhe considerazioni valgono per Fantamaster, un’altra utilissima app che potrà essere di supporto ai fantallenatori, che magari non hanno con sé il pc in un pomeriggio estivo al mare e vogliono partecipare all’asta buste chiuse tramite il loro smartphone.

Infine non possiamo non citare Leghe Fantacalcio, l’app ufficiale del gioco e con tutte le funzionalità anche per l’asta busta chiusa.