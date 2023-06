Tutti pazzi per Jashari: si inserisce l’Atalanta, Benfica in pole | CM.IT

Il talento svizzero ora impegnato all’Europeo Under 21 è uno dei protagonisti di questo inizio di mercato estivo. Ecco le ultime sul suo futuro

Sempre più ‘caldo’ il mercato attorno a Jashari, talento elvetico in forza al Lucerna e ora impegnato all’Europeo Under 21. Ottimo l’esordio per il centrocampista che piace tanto anche in Serie A: dal Napoli alla Lazio, fino alla Salernitana e al Verona. Ma negli ultimissimi giorni, come raccolto da Calciomercato.it, si è inserita anche l’Atalanta.

Al momento, però, è il Benfica il club in pole per il classe 2002. La notizia di ‘A Bola’ è confermatissima: i portoghesi sarebbero pronti a investire circa 9 milioni bonus inclusi. Per il ragazzo è insomma scattata una vera e propria asta ed è quindi impossibile escludere colpi di scena. Il Benfica è davanti, in pressing per anticipare la concorrenza, ma chi sta dietro non intende arrendersi tanto facilmente.