Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 24 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 24 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Ad animare il calciomercato italiano e non solo c’è il derby tra Inter e Milan che si stanno sfidando su tantissimi calciatori. Ad esempio su Marcus Thuram, che dopo essere stato più vicino al Milan e poi all’estero, ora sembra decisamente orientato verso il nerazzurro. “Thuram sì all’Inter” titola ‘La Gazzetta dello Sport’ che aggiunge ‘derby mercato che sorpasso’. Marotta quindi prende sia lui che Azpilicueta cedendo Onana allo United per oltre 50 milioni. Dall’altra parte ‘Milan, fatta l’offerta per Lukaku pensa a morata e Frattesi’. Poi in taglio basso il Napoli e l’affare Osimhen con ‘ADL al Psg: vale 180 milioni (come Mbappe)’. E infine l’arrivo di Timothy Weah alla Juventus: ‘”Un jolly per Max. Punta, esterno o trequartista’.

Il titolo sul ‘Corriere dello Sport’ ha lo stesso tema: “Colpo Inter, arriva Thuram”. Il francese sceglie quindi i nerazzurri rispetto al Milan che ora però ‘prova a vincere il derby per Frattesi’. Di spalla l’approfondimento su Premier e club arabi che vanno a caccia dei big della Serie A: ‘Ci prendono i nostri’. Altrettanto centrale sul quotidiano romano la questione partenopea: ‘Osimhen-Napoli, il patto’. De Laurentiis vede l’agente del nigeriano: ‘Via solo per 150 milioni. Si lavora al rinnovo’. In taglio basso ‘Figuraccia Uefa, ritorna il Var’ e poi ‘Milano, scudetto a tre stelle’ per il 30esimo titolo dell’Olimpia.

Infine ‘Tuttosport’ che si concentra sull’ultimo colpo bianconero nell’intervista a Oscar Damiani, storico agente di George Weah: “Juve, con Weah ritorni a volare”. In taglio alto ‘Milan, altro schiaffo: Thuram è Inter!” Oltre alla celebrazione dell’Olimpia Milano, di spalla c’è la novità Torino: “Pereyra si scalda”, col ‘Tucu’ che può arrivare a zero.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 24 giugno

Il calciomercato però impazza anche all’estero e le big di Spagna stanno cambiando volto. Ad esempio il Real: “Un altro Madrid, un altro disegno”, scrive in prima pagina ‘AS’ con la foto di Ancelotti che ad ora è costretto a passare dal 4-3-3 al 4-3-1-2 vista la partenza di Benzema e altri attaccanti.

Su ‘Marca’ invece si torna a parlare dell’asso del PSG: “Così è il caso Mbappe’, si legge in prima pagina con il francese che ‘accetterebbe un trasferimento solo se non dovesse perdere troppi soldi’. Perché il classe ’98 ha garantiti 150 milioni fino al 2024 e nessuno sarebbe in grado di affrontare una spesa così.