“Progetto destabilizzante”: Hakimi come Cancelo

Achraf Hakimi potrebbe ripetere quanto fatto da Joao Cancelo: l’interesse per il marocchino è sempre maggiore

È un momento delicatissimo per il Paris Saint-Germain, con tante delle stelle del club che hanno lasciato oppure valutano di lasciare Parigi questa estate. Tra questi, c’è anche Achraf Hakimi.

A parlare del futuro dell’esterno marocchino ex Inter è stato proprio Alejandro Camano, agente del giocatore, ai microfoni di AS: “Achraf vuole essere felice in un progetto sportivo con un futuro. Ha 24 anni ed è andato al PSG con grande entusiasmo, c’erano altre squadre su di lui e abbiamo scommesso sul PSG”. Una scelta che, al momento, non si è rivelata vincente. Il procuratore aggiunge al riguardo: “Il progetto era quello di raggiungere traguardi importanti in Champions, non sono stati raggiunti e il progetto è destabilizzante”. Parole pesante, che mettono maggiore incertezza sul futuro di Hakimi, che potrebbe ripercorrere le orme di Cancelo.

L’agente di Hakimi: “Vedremo quale sarà il futuro di Achraf” | E Guardiola lo vuole al City

In attesa di conoscere quello che sarà il futuro di Kylian Mbappé e dell’intero progetto Paris Saint-Germain non ci sono solamente i tifosi parigini, ma anche Achraf Hakimi.

Alejandro Camano, agente del marocchino, ha dichiarato: “Luis Campos ha tutta la mia stima e la mia fiducia per il prossimo progetto, crediamo che lo ricostruiranno e da lì vedremo quale sarà il futuro di Achraf. Ha un contratto di tre anni e vogliamo che sia sereno”. Una serenità che potrebbe anche essere ritrovata altrove, soprattutto perché quell’altrove rischia di essere nella squadra campione d’Europa.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Marca, infatti, Pep Guardiola avrebbe individuato in Achraf Hakimi il sostituto ideale per Kyle Walker. Il marocchino, con un passato in nerazzurro, potrebbe ripercorrere quindi le orme di Joao Cancelo e raggiungere il tecnico catalano a Manchester. Con Guardiola ed il City che si muovono, poi, anche il sogno dei tifosi di rivederlo con la maglia dell’Inter sembra farsi sempre più impossibile.