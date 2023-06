“Niente Conference per la Juve”: la decisione è presa

Ecco la scelta sui bianconeri: una presa di posizione davvero netta in merito al confronto tra la Vecchia Signora e la UEFA

Con il settimo posto conquistato, nonostante la penalizzazione di dieci punti, la Juventus anche la prossima stagione dovrebbe giocare in Europa.

Ma il condizionale è davvero d’obbligo perché sullo sfondo resta la possibilità che la UEFA decida di escludere il club bianconero per via, chiaramente, delle note vicende giudiziarie. Ieri nel frattempo abbiamo assistito ad un vero e proprio giallo: scorrendo l’elenco delle squadre che prenderanno parte alla prossima Conference League, sul sito ufficiale del massimo organismo europeo, non c’era, infatti, traccia della Juventus. Poi in serata il sito della UEFA ha rimediato alla svista.

Al momento, comunque, i bianconeri risultano qualificati alla terza competizione europee, ma nelle ultime ore si stanno diffondendo voci legate ad una trattativa tra la Juve e la UEFA per chiudere, una volta per tutte, come successo in Italia, il discorso sulle sanzioni ed eventuali squalifiche.

SONDAGGIO CM.IT – Juve, decisione presa: “Rinuncia alla Conference”

Ai nostri utenti Twitter di Calciomercato.it è stato così chiesto – attraverso un sondaggio – quale sarebbe la soluzione migliore per il club bianconero.

E in merito non sembrano davvero esserci dubbi: i tifosi chiuderebbero ogni discorso con la UEFA, rinunciando alla prossima Conference League. Un’idea questa che trova il parere favorevole del 42,4% dei votanti. L’opportunità di ‘combattere le sanzioni‘, invece, raccogliere il 31,5% delle preferenze. Non piace ai votanti, invece, l’idea di attendere le decisioni(14,1%) o accettare le richieste (12%) della UEFA.