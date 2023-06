“Lukaku sa che se andasse al Milan…”: la reazione dei tifosi al possibile trasferimento

I fan nerazzurri sono convinti che Romelu Lukaku non potrebbe mai vestire la maglia del Milan. Ma ad oggi l’interesse dei rossoneri è concreto e la trattativa tra Chelsea e Inter è complicata

“Se ti dovessero chiamare Milan o Juventus?” “Mai, mai, mai, mai, mai”. Con un cinque volte “mai” Romelu Lukaku nel 2021, ai microfoni di SkySport, escludeva ogni possibilità di vestire in futuro la maglia rosso o bianconera.

Il belga è risaputo, vuole l’Inter. E la vuole tanto da aver rifiutato 100 milioni di euro dall’Al-Alhi. La trattativa per portare nuovamente Lukaku in nerazzurro è, però, complicata. La società nerazzurra ha chiesto al Chelsea un ulteriore prestito mentre i Blues vorrebbero una cessione, per rientrare – almeno in parte – dai 115 milioni spesi per strappare l’attaccante proprio all’Inter due anni fa.

Il Chelsea chiede non meno di 40 milioni di euro, cifra che l’Inter non è disposta a spendere per il giocatore per una questione di possibilità economiche. Cifra che però avrebbe a disposizione il Milan, dopo la praticamente ormai fatta cessione di Tonali al Newcastle per 70 milioni di euro. E, dopo Marcus Thuram, è di nuovo derby di mercato.

I tifosi nerazzurri sono sicuri che il belga non farà mai questa scelta, ma c’è chi invece ricorda l’addio di due anni fa e quindi, un po’, teme che possa riaccadere. Un trasferimento del genere significherebbe per i tifosi dell’Inter mettere per sempre una pietra sopra Lukaku, dopo averlo già perdonato troppe volte. La prima volta in finale di Europa League, la seconda quando ha lasciato l’Inter senza spiegazioni, la terza in finale di Champions League. “Ha fatto carte false per tornare ll’Inter, non andrebbe mai al Milan”. “Lukaku sa che se fa una cosa del genere lo cerchiamo per tutta Milano”. Ovviamente si ironizza, ma i tifosi non potrebbero mai sopportarlo.

Lukaku e l’Inter, saliscendi di emozioni

Lukaku è entrato subito nel cuore dei tifosi la prima volta che è arrivato a Milano. Un grande attaccamento alla maglia, grinta e gol in campo che hanno permesso all’Inter di conquistare il 19esimo scudetto.

Lo scontro nel derby con Ibrahimovic, diventato anche un murale. I gol nei derby. Il feeling con Lautaro Martinez, che ha portato alla nascita della LuLa. E poi quell’addio, senza dare spiegazioni, dopo aver pubblicato una foto su Instagram sul suo terrazzo di casa con la didascalia “King of Milan”. E poi ancora la delusione della stagione al Chelsea, la voglia di tornare e riconquistare tutti. I lunghi infortuni, una condizione ritrovata quando più serviva, al termine di una stagione ricca di tornei, trofei ed emozioni. Il rammarico per una finale di Champions persa che, forse, poteva essere vinta. I tifosi ti hanno perdonato tutto, Big Rom, ma se andassi al Milan non lo farebbero mai.