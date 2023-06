Consigli Fantacalcio, qual è il modulo della Roma nel 2023?

La Roma, nella prossima stagione, vuole alzare l’asticella delle ambizioni soprattutto in campionato; ecco il modulo dei giallorossi.

L’ultima stagione della Roma è stata caratterizzata da diversi alti e bassi; in campionato i giallorossi non sono riusciti ad ottenere il quarto posto, valido per la qualificazione in Champions e in Coppa Italia la squadra è stata eliminata dalla Cremonese.

Diverso il cammino in Europa League dove i ragazzi di Mourinho sono stati ad un passo dalla vittoria della competizione; Pellegrini e compagni si sono arresi solamente ai calci di rigore dopo quella che è stata la partita più lunga nella storia del calcio.

Nella prossima stagione il club capitolino vuole alzare l’asticella delle ambizioni in campionato e, proprio per questo, il mercato deve portare diversi rinforzi alla rosa di Mourinho. Per l’Europa League, invece, l’obiettivo è tornare in finale per cercare di alzare la competizione. Tornando al campionato, però, la Roma e il suo sistema di gioco possono essere decisamente utili per quanto concerne il Fantacalcio.

Modulo Roma 2023 Fantacalcio

Abbiamo detto della Roma; i giallorossi, nel corso della prossima stagione, scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Un sistema di gioco che, da quando è arrivato Mourinho, ha portato risultati positivi.

A livello fantacalcistico come può tornare utile questo modulo? Se si vuole puntare sui giocatori della Roma è necessario cercare di capire quali possono essere gli elementi in grado di portare un numero importante di gol e assist.

Per quanto riguarda la difesa consigliamo Smalling, giocatore di rendimento e uno dei centrali più forti dell’ultimo campionato.

L’inglese può garantire la sufficienza ma anche qualcosa di più; a livello disciplinare, inoltre, parliamo di un giocatore che prende pochi gialli e questo è un dato che non può non essere caratterizzato nella composizione della propria rosa.

Nel reparto di centrocampo, invece, il giocatore più ambito è senza ombra di dubbio Pellegrini; il capitano giallorosso può essere determinante a livello di assist visto che batte sia i calci di punizione si i calci d’angolo.

Nell’ultima stagione ha segnato poco ma è un giocatore in grado di portare un buon contributo realizzativo.

E’ chiaro che la Roma, al Fantacalcio, attira per la presenza di un giocatore come Dybala; l’argentino, rigorista, porta un numero importante sia di gol sia di assist.

I suoi problemi fisici possono essere un problema ma è, senza dubbio, uno dei primi attaccanti da chiamare all’asta nella composizione della rosa.