Al Milan al posto di Thuram: smentita immediata

Dopo aver perso Thuram il Milan va alla ricerca di un attaccante e lo avrebbe anche individuato: il club smentisce tutto

Dopo aver ormai ceduto Tonali al Newcastle, il Milan ha visto sfumare l’opportunità di regalare Marcus Thuram a Pioli. L’attaccante francese ha scelto l’Inter e i rossoneri devono ora rivedere i piani sul mercato e andare alla ricerca di un’alternativa in quel ruolo.

Alternativa che, stando a quanto riportato dai francesi di ‘RMC Sport’, la dirigenza rossonera avrebbe già individuato in El Bilal Touré, attaccante 21enne maliano di proprietà dell’Almeria: stando alla fonte, i rossoneri da qualche giorni avrebbero allacciato i contatti con la società spagnola per acquistare il calciatore, che piace anche a Atalanta e Napoli.

L’Almeria parte da una valutazione di 15-20 milioni di euro per un calciatore che nella scorsa stagione ha realizzato 7 reti in 21 partite ma ha dovuto saltare la fase finale della stagione a causa di un infortunio. Capace di giocare anche come prima punta, El Bilal rappresenta il profilo perfetto per il nuovo corso rossonero, ma sul suo nome la società lombarda si è espressa in maniera netta.

Calciomercato Milan, smentite per El Bilal Touré

Stando a quanto riportato da ‘sportmediaset.it’, infatti, il Milan avrebbe smentito l’interesse per il 21enne attaccante maliano dell’Almeria.

Niente di vero, stando a quanto riferiscono a Casa Milan, per El Bilal Touré, ma resta la necessità di garantire a Pioli dei rinforzi importanti in ogni parte del campo, attacco compreso visto che, al momento, considerato Origi fuori dal progetto, la rosa è particolarmente corta.