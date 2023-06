Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 23 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 23 giugno 2023

“Derby totale“, così apre la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Tonali va in Premier: Inter e Milan che scontro. Thuram, Lukaku in ballo tra le due milanesi oltre a Frattesi: “Ho già scelto dove giocherò. Io con Barella si può fare“. “Juve-Weah accordo”: in arrivo il figlio dell’ex Pallone d’Oro, 12 milioni. “Scandalo“: La tecnologia non c’è, Italia derubata all’Europeo Under 21. Mourinho punito se ne va dall’Uefa: “Non ci credo più”.

L’apertura del Corriere dello Sport: “Juve, è Thomas“. Il ghanese dell’Arsenal la prima scelta se dovesse partire Rabiot. Affare da 18 milioni, ha già detto sì. Nuove voci su Giuntoli. “Frattesi-Milinkovic-Koop: effetto Tonali“. Ausilio piomba sull’atalantino. “Scandalo agli Europei“: arbitro shock senza VAR, l’Under 21 ko con la Francia. “Uefa, Mourinho strappa“, José lascia il consiglio europeo dei saggi.

Il titolo in prima pagina su Tuttosport: “Juve-Uefa aria di patto“. Rinuncia alla Conference, pendenze sanate: si lavora a un’intesa. Weah vede bianconero: accordo di basa con l’esterno, figlio di Big George: ora si cerca di chiudere con Lille. “Milan: in arrivo Thuram“. Lukaku: c’è chi dice no ai soldi arabi. Azzurrini derubati: arbitro scandaloso. Francia: vittoria a furto.

Novità di mercato anche all’estero: il Barcellona non perde di vista Brozovic, Mbappe in bilico al PSG con il Real Madrid in pressing.

“Decide Brozovic“, titola in prima pagina il Mundo Deportivo. il Barcellona insiste per Gundogan e tiene viva la pista che porta al centrocampista dell’Inter. Il croato però è corteggiato anche dalla ricche offerte provenienti dall’Arabia Saudita. L’apertura de L’Equipe in Francia: “Sudoku Mbappe“, continua il tormentone sul possibile passaggio del fuoriclasse del Paris Saint-Germain al Real di Ancelotti. I ‘Blancos’ danno per fatto l’affare.