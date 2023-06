Juve fuori dall’Europa: c’è l’accordo con la Uefa

Trattative in corso tra la Juventus e la Uefa: la decisione di Ceferin sul destino Europe dei bianconeri arriverà entro fine mese

Il giallo tra la Juventus e l’Uefa si è consumato nella serata di giovedì, quando i vertici di Nyon hanno ‘dimenticato’ la squadra bianconera nella lista delle partecipanti alla prossima Conference League.

La formazione di Allegri con la penalizzazione di -10 nell’ultima Serie A si è piazzata al settimo posto, qualificandosi perciò alla terza competizione continentale. Per un paio d’ore, però, sul sito ufficiale della Uefa non c’era traccia della Juve nella fascia delle qualificate ai playoff, dedicata alle nazioni con il ranking più alto. Intorno alle 22 la svista è stata sistemata con i bianconeri aggiunti nella prima urna con Aston Villa, Osasuna, Eintracht Francoforte e Lille. “Errore umano” si sono affrettati a chiarire da Nyon, ma che lascia delle ombre su una presunta esclusione della Juventus dalla Conference per la prossima stagione.

Juventus e l’accordo con Ceferin: niente Conference League

Tra il club piemontese e la Uefa nello specifico ci sono delle trattative in corso per un possibile accordo, che sa di patteggiamento, come scrive stamane il quotidiano ‘Tuttosport’.

In sostanza la Juve si tirerebbe fuori dalla partecipazione alla prossima Conference League, con la Uefa che chiuderebbe così tutti i fascicoli extra campo pendenti sulla testa dei bianconeri in merito alle note vicende giudiziarie. Il presidente Ceferin e il massimo organismo europeo chiuderebbero la pratica sulle possibili sanzioni aperte per il Fair Play Finanziario, la licenza e il settlement agreement, ponendo fine al contenzioso con la Juventus. Prove di pace quindi con la Uefa e Ceferin: dialoghi aperti, iniziati già da settimane dopo la rinuncia della società bianconera alla Superlega. Una delegazioni di legali e dirigenti della ‘Vecchia Signora’ ha raggiunto nei giorni scorsi Nyon per un confronto con i vertici Uefa ed entro fine mese e è attesa la decisione finale di Ceferin sulle sorti della Juve. Il club bianconero considera non fondamentale la partecipazione alla prossima Conference League e sconterebbe una sorta di ‘ban’ per chiudere ogni questione in Europa, dopo aver archiviato tutti i filoni in Italia con la Giustizia Sportiva.