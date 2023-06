Fuori dalle coppe, comunicato UFFICIALE della federazione: “Un’azione molto grave”

Nuovo capitolo del caso che sta tenendo banco in queste settimane. Fuori dalle coppe, comunicato ufficiale: “Azione molto grave”

Fuori dalle coppe: il caso si accende e arriva il comunicato ufficiale della Federazione. Siamo in Spagna, dove l’Osasuna è stato – suo malgrado – protagonista di giornata.

L’organo di controllo della Uefa, infatti, si è espresso sul caso di corruzione relativo al 2014 e ha definito la società spagnola non idonea a prendere parte alle competizioni europee nella prossima stagione (il club ha ottenuto il diritto a partecipare alla Conference League). Immediata la reazione dell’Osasuna con un duro comunicato in cui si parla di Uefa “forte con i deboli e debole con i forti” e in cui si preannuncia il ricorso in tutte le sedi.

In questo caos si inserisce anche la RFEF, la Federcalcio spagnola e lo fa con un durissimo comunicato in cui definisce “un’infamia, una mancanza di rispetto e un’azione molto grave” che l’Osasuna intenda coinvolgere la RFEF in questa questione, “lasciando da parte il club e riferendosi in questa accusa solo” alla Federazione.

Federazione contro Osasuna: il comunicato UFFICIALE

Nel comunicato della Federcalcio spagnola si aggiunge la posizione della RFEF che – si legge – “non ha mai agito come accusa e ha compreso e difeso in ogni momento la necessità di preservare l’innocenza del club”.

Un muro contro muro quindi in cui la Federcalcio ci tiene a precisare che “ha agito, agisce e agirà difendendo in ogni momento gli interessi del club e dei tifosi e ha sostenuto la tesi dell’Osasuna” assicurando di poterlo dimostrare quando necessario. Inoltre la RFEF chiede le scuse pubbliche.