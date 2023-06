Caccia al dopo Tonali: Moncada punta Reijnders e non solo

Le ultime sul centrocampo rossonero dopo l’addio del calciatore italiano: sono tanti i nomi sul taccuino del Diavolo

Visite mediche e firme per Sandro Tonali. Proprio in queste ore il centrocampista sta mettendo nero su bianco con la sua nuova squadra, il Newcastle.

Tutti felici, il Milan, il giocatore e ovviamente i Magpies. Non lo sono chiaramente i tifosi rossoneri, che vedono andare via un’altra pedina importante del Diavolo. Non era stato facile salutare Maldini e Ibrahimovic, ora è toccato al calciatore che sarebbe dovuto diventare la bandiera del Diavolo. Ora serve un segnale forte da parte di Furlani e Cardinale per dare ossigeno ad una tifoseria con il morale sotto i piedi.

Il calciomercato sarà chiaramente lungo e dovrà portare a Milano il prima possibile almeno un paio di centrocampisti. Sì perché non va sostituito solo Sandro Tonali, ma anche Ismael Bennacer, che non rientrerà prima di dicembre. Al momento Pioli può disporre solamente di Tommaso Pobega e Rade Krunic. Serve tanto altro e in queste ore il nome che è balzato in cima alla lista è quello di Davide Frattesi, per il quale però la concorrenza è davvero agguerrita. Come scritto su Calciomercato.it, è nel mirino della Roma, ma anche di Juve e Inter. Il giocatore oggi ha fatto di capire di aver scelto la propria squadra e non sembra essere il Milan. Il Diavolo, però, ha la possibilità di mettere tanti soldi sul tavolo del Sassuolo. Servono ben 40 milioni di euro. Una cifra importante.

Calciomercato Milan, cercasi centrocampista: il punto della situazione

Il Milan, però, sta guardando davvero a tanti centrocampisti. La lista è lunga e verosimilmente verranno fuori da qui i rinforzi per la mediana.

Arrivano conferme – come appreso da Calciomercato.it – sull’interesse per Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar, che può vestire il rossonero per una quindicina di milioni. Attenzione, però, agli ottimi rapporti con il Chelsea: Chukwuemeka piace tanto a Moncada, ma gli inglesi non vogliono perdere il controllo su di lui. Più facile riaprire la pista Loftus-Cheek, con il quale Maldini, aveva praticamente chiuso. E’ un’ipotesi reale, ma non si scartano altre piste, come quella che porta in Olanda, direzione Eindhoven per Mats Wieffer del Psv, o a Lisbona per Florentino del Benfica. Non trovano conferme, invece, i presunti interessamenti per Gagliardini e Hjulmand