Bufera Francia-Italia Under 21: “Errori inaccettabili e inammissibili”

Caos e polemiche dopo gli errori arbitrali di Francia-Italia Under 21. L’attacco diretto dell’ex arbitro: “Errori insopportabili”

La prima Nazionale a fare le spese di un Europeo Under 21 senza Var e Goal Line Technology è stata proprio l’Italia di Nicolato, ko per 2-1 all’esordio contro la Francia.

Il gol vittoria di Barcola è viziato da un netto fallo iniziale, agli Azzurrini manca anche un rigore netto e nei secondi finali è anche arrivata la beffa sulla conclusione di Bellanova. Il pallone è sembrato nettamente dentro, ma non per il direttore di gara. L’assenza di VAR e goal line technology ha così beffato l’Italia Under 21.

Errori piuttosto gravi che hanno subito scatenato polemiche. Anche l’ex arbitro Graziano Cesari, a ‘Sport Mediaset’, tuona: “Inaccettabili, insopportabili, inammissibili. Sono tutti gli errori commessi dall’arbitro olandese Lindhout e dai suoi collaboratori in Francia-Italia agli Europei Under 21. Mancano all’appello per gli Azzurrini un rigore solare, un fallo vistosissimo a inizio azione non fischiato in occasione del secondo vantaggio francese, e un gol fantasma, poco fantasma, ma non concesso. Tutti errori pesantissimi e influenti sul risultato. Una scelta folle, assurda, quella della Uefa di non utilizzare Var e goal line technology”.