Squadre di calcio di Londra: l’elenco completo, una è “segreta”

Londra è una città con diverse squadre di calcio, dall’Arsenal al Chelsea passando per il Tottenham e il West Ham fino al Brentford.

La Premier League è, molto probabilmente, il campionato più difficile e più bello al mondo; ogni anno ci sono diverse squadre che lottano per il titolo e ognuna ha diverse possibilità di successo.

Tra i motivi che rendono quello inglese tra i tornei migliori a livello calcistico troviamo, senza ombra di dubbio, il discorso economico; la disponibilità della squadre di Premier è incredibile e, sicuramente, superiore a quella dei club italiani.

In Premier League ci sono diverse squadre proprie di Londra con gli stadi che, quasi ogni settimana, sono costantemente pieni. Sulle squadre di Londra non possiamo non parlare di una curiosità; nella serie televisiva Ted Lasso dove viene menzionata una squadra, l’AFC Richmond. Si tratta di un club di fantasia.

Nomi squadre calcio di Londra

Londra è una città decisamente ricca dal punto di vista calcistico; nell’ultima Premier League abbiamo avuto sette squadre nel massimo campionato inglese. Si tratta, secondo quanto riporta QuiLondra, di Arsenal, Brentford, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham, Fulham e West Ham.

Tra le squadre di Londra, però, troviamo anche il Watford, il Millwall e il Queens Park Rangers; concludiamo con il Wimbledon AFC, il Charlton Athletic e il Leyton Orient.

Squadre di Londra in Premier League

Abbiamo detto di come, in Premier League, ci siano diverse squadre di Londra; nell’ultimo campionato, secondo quanto riferito da QuiLondra, erano ben sette partendo dall’Arsenal che ha provato, fino alla fine, a vincere il titolo.

Non solo i Gunners; tra le squadre di Londra, infatti, troviamo il Brentford, il Chelsea (che ha vissuto una stagione complicata), il Crystal Palace, il Tottenham, il Fulham e il West Ham.

Negozi squadre di calcio a Londra

I tifosi di calcio acquistano magliette, sciarpe e i gadget varie delle loro squadre; ogni club ha un suo negozio.

Per quanto riguarda le squadre di calcio a Londra, stando a quanto riporta ViviLondra, troviamo l’Arsenal Store (The Armoury), il Chelsea Magastore, il Tottenham Experience Spurs Shop, Il West Ham United Stadium Store, il Fulham Stadium Store e il Brentford Superstore. Alcuni acquisti possono anche essere effettuati nei negozi sportivi presenti a Londra.

Squadra di calcio di Londra che veste bianconero

A Londra abbiamo una squadra che veste bianconero; stiamo parlando del Fulham che ha chiuso l’ultima Premier League al decimo posto. Campionato dunque tranquillo

Colori squadre di calcio di Londra

Andiamo, ora, a vedere i colori della squadre di calcio che si trovano a Londra e partiamo dall’Arsenal; i Gunners, come riportato da Londonfootball, hanno sempre avuto la maglia bianco e rossa anche se il primo rosso era un ribes, ovvero una tonalità più scura.

Per quanto riguarda il Chelsea, invece, il colore è il blu; passiamo ora al QPR (Queens Park Rangers) i cui colori sono il bianco e il blu. Stessi colori del Tottenham anche se, nel tempo, gli Spurs hanno optato per la maglietta bianca e i pantaloni blu. Bordeaux e celeste, invece, per quanto concerne il West Ham.

Il Crystal Palace, invece, lo vediamo con il rosso e il blu; passiamo, ora, al Fulham che veste bianco e nero; sempre secondo quanto riferito da Londonfootball, la maglia è stata anche rosso e bianco negli ultimi anni dell’Ottocento. Il Brentford ha il bianco e il rosso mentre il Millwall ha il bianco e il blu anche se nel 1888, secondo sempre le informazioni di Londonfootball, la maglia era di colore rosso.

Rosso e bianco i colori del Charlton Athletic. Il Watford invece ha la maglia gialla mentre per il Leyton Orient troviamo gli stessi colori del Charlton. Blu con rifiniture gialle la maglia del Wimbledon.

Quante squadre ci sono a Londra?

Come abbiamo detto a Londra, tra Premier League e altri campionati inglesi, ci sono ben tredici squadre. Una rappresentativa decisamente grande di club di Londra.

Qual è la squadra più forte di Londra?

Attualmente ci sentiamo di dire che la squadra più forte di Londra sia l’Arsenal; i Gunners, nell’ultima stagione, hanno provato fino alla fine a vincere il campionato ma si sono dovuti arrendere ad un Manchester City troppo più forte.

I Citizens, nonostante ad un certo punto della stagione fossero distanti dalla vetta, hanno dato vita ad una rimonta a dir poco incredibile; l’Arsenal, dall’ultima stagione, può costruire un progetto veramente interessante.

Qual è la squadra con più tifosi a Londra?

Stando a quanto riporta Il Calcio a Londra è il Chelsea la squadra con più tifosi; i Blues, nell’ultima stagione, non sono riusciti a rispettare le aspettative e nel corso di questa sessione estiva di mercato l’obiettivo è quello di fare una vera e propria rivoluzione per tornare ai vertici della Premier League.

Squadre di Manchester

A Manchester troviamo due squadre, entrambe con grande tradizione e entrambe con un palmares veramente importante. Parliamo del Manchester United e del Manchester City.

I Citizens, nell’ultima stagione, ha vinto il Treble, ovvero la Premier League, la FA Cup e la Champions League. Due squadre storiche che, ogni anno, lottano per vincere ogni competizione alla quale partecipano.

Squadre di Liverpool

Anche a Liverpool troviamo due squadre di tradizione nonostante, nell’ultima stagione, abbiano vissuto un campionato veramente complicato. Parliamo di Liverpool ed Everton con i primi ad aver chiuso l’ultima Premier al quinto posto dopo una prima parte di stagione molto difficile; l’Everton, invece, ha ottenuto la salvezza all’ultima giornata.

Gli stadi

Passiamo, ora, agli stadi presenti a Londra; ogni settimana, i tifosi riempiono gli impianti facendo registrare (quasi sempre) il tutto esaurito. Abbiamo lo Stamford Bridge, stadio del Chelsea, tra i migliori a livello europeo, l’Emirates Stadium che invece è la casa dell’Arsenal.

Il Tottenham gioca al Tottenham Hotspur Stadium mentre il West Ham ospita le partite casalinghe al London Stadium. Il Selhurst Park è lo stadio del Crystal Palace, Craven Cottage è la casa del Fulham; per quanto riguarda il Brentford, invece, i match interni vengono disputati al Brentford Community Stadium.

Abbiamo nominato gli stadi delle squadre di Londra che militano in Premier League; andiamo ora a vedere gli impianti per i club che giocano negli altri campionati d’Inghilterra. Iniziamo dal Milwall che gioca al The Den, il Watford ospita le partite casalinghe a Vicarage Road,.

Il Charlton gioca al The Valley; per quanto riguarda il Leyton Orient, invece, l’impianto per le partite casalinghe è il Brisbane Road. Il The Cherry Red Records Stadium è la casa del Wimbledon. Per quanto concerne il Queens Park Rangers, il club gioca a Loftus Road; tra gli stadi di Londra abbiamo anche Wembley che ospita le partite della nazionale e delle finali dei tornei.

Squadre di Londra che non esistono più

Andiamo, ora, a parlare delle squadre di Londra che non ci sono più e tra queste troviamo, senza ombra di dubbio, il Fisher Athletic scomparso nel 2009.

Passiamo poi al Leytonstone che venne sciolto nel 1979. Concludiamo con lo Yeading che che nel 2007, insieme all’Hayes, hanno formato l’Hayes e Yeading United.

Che squadra è London White?

Concludiamo con il London White; con questo soprannome si fa riferimento al Tottenham conosciuta anche come Spurs. Si tratta di una squadra storica del calcio inglese che, ogni anno, lotta per obiettivi importanti.