Mourinho si tira fuori: la lettera di dimissioni

Il tecnico ha deciso di rinunciare al suo incarico: la decisione è arrivata in serata dopo la squalifica di quattro giornate

E’ finita l’avventura di Jose Mourinho con il Football Board della Uefa. La scelta del tecnico portoghese della Roma arriva il giorno dopo la squalifica per quattro turni, in seguito ai fatti al termine del match della finale di Europa League.

Il mister, così, attraverso una lettera, ha voluto lasciare il suo incarico: “Caro Boban, nel ringraziarvi per l’invito che mi avete rivolto a far parte dell’UEFA Football Board, mi dispiace informarvi che, con effetto immediato, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo. Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato non ci sono più e ho sentito l’obbligo di prendere questa decisione. Le chiedo cortesemente di comunicare la mia decisione anche al Presidente Sig. Aleksander Ceferin”.

Jose Mourinho dice così addio ufficialmente a quel che è considerato il ‘consiglio dei saggi’: un organo, istituito dalla Uefa, che vede Boban al comando. All’interno ci sono ex giocatori e allenatori che si sono contraddistinti per vari aspetti durante la loro carriera, che danno una mano per l’organizzazione del calcio. Ne fanno parte anche Paolo Maldini, Fabio Capello, Ronald Koeman e Carlo Ancelotti.