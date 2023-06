La Juve lo (ri)ufficializza dopo aver cancellato: ecco cosa è successo

Mattinata all’insegna del ‘giallo’ in casa Juve: ufficializzazione arrivata due volte dopo una cancellazione improvvisa

La Juventus, a poche settimane dal via della nuova stagione, prova a far decollare il proprio mercato, ma per i bianconeri ci sono ancora tante incognite da sciogliere per il futuro, con entrate e uscite da definire. Nel frattempo, in questi minuti si è consumato un piccolo ‘giallo’ in casa bianconera.

Sui canali ufficiali, social compresi, della società, era stato infatti pubblicato un post con l’ufficializzazione dell’addio ai colori bianconeri, ormai nell’aria da diverso tempo, di Angel Di Maria. Dopo una sola stagione, il ‘Fideo’ lascia Torino, con un bilancio complessivo non particolarmente esaltante, di 8 reti e 7 assist in 40 presenze. Il post era stato immediatamente cancellato, dopo pochissimi minuti dalla pubblicazione, per poi essere reinserito poco dopo. Il tempo necessario, probabilmente, per risolvere qualche piccolo errore di forma, prima dell’ufficializzazione definitiva. E intanto, la caccia a un degno erede dell’argentino è già cominciata.