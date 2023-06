Indignazione per Francia-Italia: “Senza senso, torneo di parrocchia”

Tante critiche in occasione del match della fase a gironi degli Europei Under 21, in corso di svolgimento in Romania

Quante proteste per Francia-Italia. L’arbitro olandese, Lindhout, è finito nel mirino della critica in occasione del match che si sta giocando alla Cluj Arena.

I tifosi, ma anche molti giornalisti, si sono scatenati sui social in occasione del gol del 2 a 1 transalpino. E’ vero che Barcola sfrutta un errore clamoroso di Udogie, ma l’azione ha inizio con un evidente fallo. Ma gli episodi che hanno condizionato il match sono diversi, ma è soprattutto un rigore non concesso per un evidente fallo di mano ad essere finito sotto la lente di ingrandimento.

Tutti a protestare e a sottolineare, come ormai non si possa più fare a meno della VAR, che sicuramente avrebbe concesso il penalty agli azzurri. Non avrebbe, però, potuto annullare la rete dei Francia nonostante il fallo il netto fallo su Okoli, perché con la sua giocata sciagurata Udogie fa partire una nuova azione.

L'Europeo Under 21 senza Var e goal line technology: praticamente il torneo della parrocchia.#FranciaItalia — Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 22, 2023

#FranciaItalia Com'è bello il calcio senza il VAR, vero? Sentite un po' che aria pura di campagna. — Giuseppe Pastore (@gippu1) June 22, 2023

Fallo clamoroso in avvio di azione del 2-1 Francia. Ma che roba è, dai?! (Poi, noi, polli… ma come si fa a giocare senza VAR nel 2023?)#FranciaItalia — Tommy Milanello (@toMMilanello) June 22, 2023

Che bello il calcio senza Var

Rigore clamoroso non dato e fallo clamoroso non fischiato — Sor battitoMilan7 (@battitomilan7) June 22, 2023

Rigore gigantesco non concesso all'Italia contro la Francia per un fallo di mano evidente.

La dimostrazione che:

– i falli di mano sono quasi impossibili da vedere in campo

– la fase finale dell'#Europeo #under21 priva di VAR è senza senso.#FranciaItalia — Luca Marelli (@LucaMarelli72) June 22, 2023