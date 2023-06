Frattura improvvisa, Mourinho adesso può lasciare la Roma

Mourinho, tecnico portoghese, rischia di lasciare la Roma in questa sessione di mercato; sull’allenatore è forte l’interesse di un top club

La Roma, nell’ultima stagione, ha avuto alti e bassi; in campionato i giallorossi non sono riusciti ad ottenere l’obiettivo, il ritorno in Champions. Tra infortuni (specialmente nell’ultima parte di stagione) e prestazioni non all’altezza, il club capitolino ha chiuso la Serie A al sesto posto.

Meglio il cammino in Europa League dove Dybala e compagni sono andati ad un passo dal vincere la competizione; in finale si sono dovuti arrendere ai calci di rigore dove il Siviglia è stato più freddo dagli undici metri. Una sconfitta difficile da digerire soprattutto per le polemiche dovute ad una direzione arbitrale che non ha convinto Mourinho.

Proprio il tecnico portoghese, a causa delle parole rivolte al direttore di gara una volta finito il match, ha subito una sanzione pesantissima: quattro giornate di squalifica per Mourinho nel corso della prossima Europa League. La novità è che il portoghese rischia di non essere sulla panchina dei giallorossi non solo nella competizione internazionale.

Sullo Special One, infatti, è forte l’interesse di un top club che rischia di cambiare le carte in tavola per quanto concerne il calciomercato della Roma. Stando a quanto riporta Gol Digital, sull’allenatore della Roma, ci sarebbe il Real Madrid con Florentino Perez ad avere messo Mourinho al primo posto tra gli allenatori desiderati per il futuro della sua squadra.

Mourinho, possibile futuro al Real: può essere il sostituto di Ancelotti

Il futuro di Mourinho, dunque, può essere lontano dalla capitale e sarebbe un duro colpo da digerire per i tifosi giallorossi che hanno sposato a pieno la filosofia dello Special One e non hanno nessuna intenzione di vederlo andare via. Il richiamo del Real, però, rischia di essere decisamente forte considerando soprattutto la disponibilità economica delle Merengues, superiore a quella dei giallorossi.

Sappiamo benissimo come Ancelotti possa diventare il nuovo tecnico del Brasile; un trasferimento che, ovviamente, obbligherebbe la società spagnola a muoversi sul mercato per cercare un nuovo allenatore. Come riportato da Gol Digital, Mourinho è in cima alla lista di Florentino ma non avrebbe il totale appoggio dei tifosi; in una squadra come il Real, infatti, non basta vincere ma serve anche giocare bene e sappiamo come lo Special One badi più alla concretezza.

Mourinho tra Roma e Real; da una parte la società giallorossa che non vuole perdere il tecnico che ha riportato la squadra a vincere un titolo (la Conference), dall’altra il club spagnolo con la necessità, molto probabile, di trovare un nuovo allenatore visto il futuro di Ancelotti sempre più incerto. Una situazione che potrebbe subire nuovi sviluppi nel corso dei prossimi giorni.