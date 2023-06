DIRETTA Europei Under 21, Francia-Italia: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Cluj Arena’ tra la Francia di Ripoll e l’Italia di Nicolato in tempo reale

La Francia e l’Italia si sfidano in Romania nella seconda sfida che chiude la prima giornata del gruppo D degli Europei Under 21. Per l’esordio delle due Nazionali a questa competizione è stato designato l’arbitro olandese Lindhout.

Da un lato gli Azzurrini di Paolo Nicolato sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto da imbattuti il loro girone davanti all’Irlanda con 7 vittorie e 3 pareggi. Dall’altro Les Bleuets di Sylvain Ripoll hanno fatto ancora meglio, conquistando il primato davanti all’Ucraina con 8 successi e 2 pari. Entrambe tra le candidate a fare strada nel torneo, vogliono partire forte per mettere in discesa l’accesso ai quarti di finale e presentarsi al meglio ai prossimi impegni. Domenica infatti si torna in campo: l’Italia contro la Svizzera e la Francia contro la Norvegia. La partita sarà trasmessa in tv su Rai 1, ma anche su smartphone e tablet con la app di Rai Play. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Cluj Arena’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Francia-Italia Under 21

FRANCIA (4-3-3): Chevalier; Kalulu, Lukeba, Bade, Nkounkou; Thuram, Kone, Caqueret; Gouiri, Kalimuendo, Barcola. CT. Ripoll

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Udogie; Pellegri, Cambiaghi. CT. Nicolato

CLASSIFICA GRUPPO D:

Svizzera 3 punti; Italia*, Francia* e Norvegia 0

*una partita in meno