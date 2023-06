“Allegri via in fretta”: futuro legato a Giuntoli

Il futuro della Juventus passa inevitabilmente anche dalle scelte su Massimiliano Allegri. Il nome di Cristiano Giuntoli potrebbe essere decisivo

In casa Juventus si accendono le luci della ribalta su quelle che potrebbero essere le prossime mosse del club bianconero che deve risollevarsi dopo un biennio disastroso. Zero titoli negli ultimi due anni, quelli dal ritorno di Massimiliano Allegri a Torino.

Proprio il tecnico livornese resta tra gli uomini più discussi all’interno dell’ambiente juventino, con i tifosi che più volte nel corso dell’ultima annata lo hanno indicato sull’elenco dei ‘colpevoli’ per i risultati negativi raccolti.

Al netto di quanto accadrà prossimamente tra calciomercato e panchina, in casa Juventus ci si prepara ad un’altra rivoluzione che passa prima di tutto dalla dirigenza. Il nome caldo è quello di Cristiano Giuntoli che dovrebbe essere liberato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ponendo anticipatamente fine alla sua avventura all’ombra del Vesuvio, che in dote ha anche portato uno scudetto quest’anno.

Calciomercato Juventus, da Giuntoli ad Allegri: l’annuncio di Momblano

Un nome, quello di Cristiano Giuntoli, che potrebbe anche cozzare con la permanenza alla guida tecnica di Massimiliano Allegri. Non sono infatti esclusi ribaltoni ed anzi, il giornalista Luca Momblano appare piuttosto sicuro.

Ai microfoni di ‘Juventibus’ il collega ha evidenziato: “Il mondo intorno a Cristiano Giuntoli indica la strada che Max Allegri possa non essere l’allenatore della Juventus anche per la prossima stagione come una non irrealistica. Da Napoli riferiscono di come Max Allegri stia facendo delle riflessioni sul proseguire con la Juventus“.

Momblano ha quindi aggiunto: “Da Torino, invece, l’ultima volta che si è riuscito a captare qualcosa è stato: “Sappiamo che Max Allegri si dice disponibile ad andarsene”. Secondo me, un’uscita di Max Allegri dalla Juventus si farebbe in fretta. Tra lunedì e martedì, Cristiano Giuntoli approderà alla Juventus: quello sarà il momento della verità”. Si avvicina quindi un altro momento decisivo per la storia recente della società bianconera: da Giuntoli ad Allegri.