Non solo Frattesi, Missori al Sassuolo: “È il club ideale”

Cresce l’attesa per conoscere il futuro del giovane terzino destro di proprietà della Roma, parla l’agente in diretta su ‘TvPlay’ aprendo all’affare col Sassuolo

Bolle il mercato della Roma a pochi giorni dall’apertura dei battenti della sessione estiva, quando in contemporanea ad altre grandi realtà del calcio italiano il club giallorosso si veste protagonista per alcune delle operazioni in uscita più importanti della gestione José Mourinho.

Dopo aver piazzato il colpo in uscita Tahirovic, buona plusvalenza per le casse in mano ai Friedkin, il manager Tiago Pinto ha limato i dettagli per il trasferimento di Justin Kluivert al Bournemouth in Premier League e conta di solleticare ulteriormente altre realtà italiane per piazzare altri profili in esubero. Tutto al fine di avere le giuste risorse per accogliere nomi grossi del calibro di Davide Frattesi, anche come potenziali contropartite tecniche.

La Roma sogna in grande e dal Sassuolo sono trapelati nelle ultime settimane dettagli importanti sull’apertura di eventuali discussioni o incontri ravvicinati per il cartellino del centrocampista. Fronte entrata, però, Carnevali avrebbe aggiunto alla propria lista anche il profilo del giovane Filippo Missori, terzino destro lanciato dallo ‘Special One’ proprio in questa stagione con la maglia della Prima Squadra. I due affari però sarebbero del tutto separati e sé stanti.

Calciomercato, Missori-Sassuolo affare indipendente da Frattesi: “C’è qualcosa”

Come rivelato dall’agente del calciatore, Marco Busiello, su ‘TvPlay‘, il ragazzo nasconde un potenziale interessante ancora inespresso per via della sua giovane età. Non manca quindi la voglia di mettersi in mostra in scenari importanti anche al di fuori del contesto esclusivamente capitolino.

“Tecnicamente è molto forte ed è serio nel suo modo di fare, per cui piace molto al Sassuolo che ha sempre avuto empatia nel valorizzare i giovani prospetti. C’è qualcosa con loro, ma scinde da Frattesi o Volpato. Sono tutte operazioni indipendenti. Penso che Filippo avrà un grande futuro e andrebbe anche lui volentieri lì perché sa quanto valorizzano i giovani. È anche vero però che è innamorato della Roma e di Mourinho come lo sono tutti i romani. La sua ambizione più grande resta quella di giocare a calcio“, ha dichiarato Busiello in ultima battuta.