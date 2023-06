Ancelotti, ecco il regalo dal mercato: la firma è UFFICIALE

Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha ricevuto un regalo molto importante dal mercato; la firma del giocatore, infatti, è ufficiale

La stagione del Real Madrid ha vissuto di alti e bassi; le Merengues hanno vinto la Supercoppa Europea (con l’Eintracht Francoforte), il Mondiale per club e la Copa del Rey ma non sono riusciti ad essere grandi protagonisti in Liga e in Champions League. Per quanto riguarda il campionato spagnolo, Vinicius e compagni non hanno mai realmente impensierito il Barcellona che ha chiuso la stagione con un vantaggio di dieci punti rispetto ai rivali di sempre. In ambito internazionale, invece, i ragazzi di Ancelotti sono stati spazzati via dal Manchester City in una semifinale letteralmente dominata dai Citizens.

Per la prossima stagione, l’obiettivo del Real Madrid è ovviamente quello di tornare a vincere la Liga ed essere protagonista, fino in fondo, in Champions League. Per farlo, ovviamente, è necessario rinforzare la rosa e da questo punto di vista sono decisamente importanti gli arrivi di Bellingham (uno dei centrocampisti più forti in ambito europeo) e Joselu che, a meno di clamorosi risvolti sul fronte Mbappe, avrà l’arduo compito di non far rimpiangere un certo Benzema.

Rinforzi importanti che dovranno inserirsi in un sistema di gioco ben collaudato; Ancelotti, però, ha ricevuto un altro regalo. In questo caso, però, non parliamo di un nuovo acquisto ma di un rinnovo che sarà fondamentale per la stagione del Real Madrid. Stiamo parlando di Toni Kroos, centrocampista classe 1990 con il contratto in scadenza nel 2023.

Kroos rinnova: la firma è UFFICIALE

Il centrocampista del Real Madrid ha prolungato il contratto fino al prossimo trenta giugno 2024; rinnovo annuale, dunque, per Toni Kroos che sarà un giocatore fondamentale per la prossima stagione delle Merengues. Il centrocampo del Real Madrid è, senza dubbio, il reparto più forte della squadra di Ancelotti e tra i migliori in Europa.

E’ molto difficile, infatti, trovare una squadra che possa far ruotare gente come Modric, Valverde, Bellingham, Camavinga, Tchouameni e proprio Kroos. Il classe 1990 può garantire quella qualità e quell’intelligenza tattica fondamentali per raggiungere gli obiettivi stagionali. Il mercato è ancora lungo e Ancelotti, da qui ad inizio stagione, potrebbe ricevere nuovi rinforzi; al momento, però, le operazioni portate a termine dal Real Madrid sono state molto importanti. L’arrivo di un attaccante, l’acquisto di uno dei centrocampisti più forti in circolazione e il rinnovo di Kroos; il centrocampista tedesco è un tassello fondamentale per il club spagnolo.