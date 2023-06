Accordo già raggiunto: 20 milioni e addio Inter

Nerazzurri anticipati sul più bello da una rivale estera sull’obiettivo di mercato come alternativa ad André Onana, ora cambiano tutte le prospettive della dirigenza

Ogni giorno che passa la sessione estiva di mercato entra sempre più nel vivo anche se, ufficialmente, non sia stata ancora aperta. Fronte Inter ci sono diversi scogli da superare in uscita prima di potersi affacciare con serenità sulle operazioni in entrata e i presupposti, almeno fino a questo momento, sembrano piuttosto buoni.

Sia perché Simone Inzaghi avrebbe delineato i propri obiettivi sulla base dell’ottimo lavoro svolto dalla direzione sportiva in mano a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, sia per la voglia da parte del presidente Steven Zhang di non ridurre il livello di competitiva generale della squadra a disposizione del tecnico per la prossima stagione. Ciononostante però i nerazzurri hanno ancora bisogno di almeno un paio di grosse cessioni per salvaguardare la controparte economica. Una di queste sembra esser ancora incentrata sul profilo del portiere André Onana in orbita Chelsea.

Calciomercato, Vicario scivola via: pronto l’approdo in Premier League

Al suo posto nelle ultime settimane era stato segnalato il nome di Guglielmo Vicario come suo potenziale erede e sostituto, ma anche come semplice alternativa al ruolo per via della posizione sempre più uscente di Samir Handanovic.

Il giovane azzurrino, protagonista con la maglia dell’Empoli, aveva ricevuto anche il benestare dalla presidenza di Corsi sulla possibilità di cessione in una realtà che gli avrebbe concesso il salto di qualità definitivo della sua carriera ma proprio sul più bello le chance dell’Inter sono incredibilmente calate in picchiata. Tutta ‘colpa’ del Tottenham.

Il club inglese avrebbe stanziato circa 20 milioni di euro per il portiere scalzando di netto la posizione privilegiata dei nerazzurri. L’accordo sarebbe addirittura ad un passo, secondo quanto riportato negli ultimi minuti da ‘Sky Sport’ e potrebbe essere chiuso in via definitiva a velocità lampo. A Marotta la responsabilità di fiondarsi su nuove opzioni.