“Prendono l’Inter per i fondelli”: l’offerta spiazza tutti

L’Inter deve fare i conti con le offerte per i suoi gioielli, ma arriva il no alla cessione: “Hanno deciso di prendere l’Inter per i fondelli”

L’Inter fa i conti con le offerte per i suoi calciatori: da Onana a Barella, passando per Brozovic le cui sirene dall’Arabia Saudita si fanno sentire con insistenza.

Proprio sul croato si è soffermato Pepe Ferrario, giornalista di Sport Mediaset, intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play. “O Marotta ha preso un colpo in testa o Zhang è impazzito: non c’è logica dietro le voci su Brozovic in Arabia. E’ uno dei migliori centrocampisti al mondo e dovrebbe essere ceduto per 15 milioni? Leggo di valutazioni da 30 milioni per difensore di oltre 30 anni. O in Arabia hanno deciso di prendere l’Inter per i fondelli – le sue dichiarazioni – oppure non c’è logica”.

Ecco allora che l’affare Brozovic non può dirsi in chiusura: “Può partire – continua Ferrario – ma da qui a dire che la trattativa è in chiusura, ce ne passa”.

Calciomercato Inter, Ferrario: “Onana leader”

Da Brozovic ad Onana, un altro calciatore che è finito nel mirino di diversi club, inglesi soprattutto.

Pepe Ferrario analizza anche la situazione del portiere camerunense: “La sua cessione sarebbe una grande plusvalenza, ma ha una grande leadership. Nello spogliatoio i leader servono: nella prima parte di stagione all’Inter sono mancati, poi è emerso Onana, è tornato Lukaku che è un leader. Mi rendo conto – ha poi aggiunto – che davanti ad un’offerta per il portiere, non prenderla in considerazione sarebbe difficile”.

Infine, sugli acquisti: “Mi aspetto qualcosa a centrocampo: al di là di Frattesi, c’è da sostituire Gagliardini. In attacco occorre lavorare, la trattativa Lukaku no è facile. L’Inter va a chiedere un altro prestito – spiega sul belga – vediamo il Chelsea cosa risponderà. C’è Dzeko in partenza, per Correa la situazione è in evoluzione. Gosens può essere ceduto, è cresciuto e si potrebbe monetizzare”.