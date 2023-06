Nuova panchina per Ancelotti: “Ha già accettato”

Il tecnico del Real Madrid sta per cedere al lungo corteggiamento degli ultimi mesi

Dopo essersi rilanciato durante l’ultimo biennio al Real Madrid, Carlo Ancelotti è tornato ad essere uno dei nomi più appetibili sul mercato degli allenatori. Il tecnico italiano, protagonista della Champions League numero 14 dei ‘blancos’, è stato in particolare accostato alle panchine di nazionali prestigiose.

A spuntarla potrebbe essere il Brasile, sulle tracce di Ancelotti dal divorzio post-Mondiale con Tite. Una candidatura che rimane molto forte, come ammesso da Giuseppe Falcao (figlio dell’ex Roma Roberto Falcao) su Calciomercato.it in onda su TV Play: “Ero un po’ avvantaggiato sulla notizia, lo sponsor era mio padre, ma bastava incrociare anche un po’ di immagini. Sui social aveva pubblicato il fatto che stava andando a incontrare Ancelotti, da lì i primi contatti. Il Brasile è ancora a caccia di un allenatore, si aspettava la risposta definitiva di Ancelotti, non lo so se ha già detto sì, in Brasile dicono che ha già accettato e che arriverà nel 2024. Ancelotti avrà bisogno di essere aiutato nella conoscenza del mondo Brasile”.

Annuncio su Rudi Garcia al Napoli: “Scelta conservativa”

Se la prossima estate potrebbe dunque essere quella decisiva per il trasferimento di Ancelotti alla guida della nazionale verdeoro, nella giornata di ieri un altro tecnico di grande esperienza come Rudi Garcia è tornato in Italia.

Il tecnico francese, infatti, allenerà il Napoli: “Mi ha stupito la scelta perché lo vedevo fuori dal giro, quando vai in quei posti lì tendi un po’ a uscire dal giro. La vedo quasi come una scelta conservativa, penso che farà bene soprattutto all’inizio, è bravo a portare avanti un certo tipo di lavoro, ha una filosofia simile a Spalletti, sa giocare anche di ripartenza, è molto italiano, il massimo esempio è quell’Inter-Roma 0-3 con Gervinho che partiva e Totti che lanciava. Sa fare un po’ tutto, sa cambiare modulo, è molto duttile. M’aspettavo forse un profilo più giovane, forse il Napoli poteva anche rischiare un pochino, un Thiago Motta per esempio”.

Infine, Falcao ha promosso a pieni voti il guizzo della Roma per un parametro zero: “N’Dicka mi piace molto, se riuscirà a capire il nostro calcio avrà futuro. Mourinho è bravo a lavorare sui difensori, nei prossimi anni parleremo di un difensore che varrà tanti milioni, i siti che si occupano delle valutazioni gli danno già un valore di circa 30 milioni. Non mi aspettavo potesse sbarcare in Italia, mi sembrava un profilo più da Premier League o da Liga, da livelli più alti, ma la Roma è stata brava ad anticipare tutti”.