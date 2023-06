Milan e Tolosa nel mirino della UEFA: la mossa UFFICIALE di Cardinale

A breve arriverà la decisione della UEFA in merito alla situazione legata al club rossonero e a quello francese. Ecco cosa ha deciso di fare il numero uno di RedBird

Le multiproprietà non sono mai andate a genio alla UEFA. Ormai da mesi il Milan così come il Tolosa sono sotto osservazione. Sia il club francese che i rossoneri si sono qualificati in Europa facendo così sorgere il problema.

Dalle parti del fondo Elliott – come vi abbiamo raccontato su queste pagine – si sono sempre detti tranquilli e fiduciosi del fatto che entrambe avrebbero partecipato rispettivamente alla prossima Champions ed Europa League. A breve, l’organismo calcistico presieduto da Ceferin, farà sapere cosa avrà deciso in merito e RedBird con il suo numero uno ha fatto la sua mossa, importante, per evitare l’esclusione del club francese (impensabile che possa essere il Milan).

Il 9 giugno, Gerry Cardinale si è così dimesso dal suo incarico di Amministratore Delegato del Tolosa. Una scelta, questa, con la quale RedBird spera di ottenere il via libera dalla UEFA per entrambe le squadre.