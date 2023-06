L’Inter alza l’offerta del Milan: i nerazzurri vincono un altro derby

Duello di mercato tra Inter e Milan con i nerazzurri in netto vantaggio e pronti a vincere un’altra sfida. Ecco il giocatore in questione

E’ stata una stagione positiva per il Barcellona; il club spagnolo è sì uscito anzitempo dalla Champions League (fuori ai gironi per mano dell’Inter) ma sono riusciti a conquistare la Liga. I ragazzi di Xavi hanno dominato il campionato spagnolo chiudendo con un netto più dieci sui rivali storici del Real Madrid. Successo importante che ha restituito entusiasmo ad una tifoseria costretta ad affrontare sia l’addio di Messi sia i problemi finanziari della società.

Ora, l’obiettivo del Barcellona è piuttosto chiaro: rinforzare la rosa a disposizione di Xavi per confermarsi in campionato e tornare ad essere protagonisti in Champions perché i Blaugrana sono una realtà importantissima del calcio internazionale. Missione possibile ma che deve passare, per forza di cose, dal mercato; il club spagnolo deve fare operazioni sia in entrata sia in uscita dove Kessie è uno dei giocatori che, probabilmente, lascerà il Camp Nou.

Il centrocampista non è riuscito a dare il giusto apporto nell’ultima stagione del Barcellona; soli tre gol realizzati, tra tutte le competizioni, e la sensazione di essere non completamente adatto al sistema di gioco di Xavi. In questa sessione di mercato, dunque, Kessie può lasciare la Liga e il suo futuro potrebbe essere, nuovamente, in Italia. Sul giocatore, come riporta El Nacional.Cat, è forte l’interesse del Milan pronto a riprendersi il centrocampista; il classe 1996 era stato assolutamente decisivo per permettere ai rossoneri di conquistare lo scudetto. Pioli ha bisogno di un centrocampista che vada a completare il reparto e, proprio per questo, i rossoneri erano pronti ad offrire venti milioni.

L’Inter accelera per Kessie: superata l’offerta del Milan

Sul centrocampista, attualmente al Barcellona, non è forte l’interesse del Milan; il giocatore, infatti, piace anche all’Inter pronta a vincere un altro derby, questa volta di mercato, dopo aver dominato in Champions League il doppio confronto valido per la semifinale.

Sempre secondo quanto riferisce El Nacional.Cat, i nerazzurri hanno messo gli occhi sul centrocampista blaugrana considerando il giocatore ideale per andare a sostituire Barella qualora l’azzurro dovesse andare al Newcastle. Per superare la concorrenza del Milan e provare ad accontentare il Barcellona, la finalista di Champions è pronta a mettere sul piatto trenta milioni, dieci in più rispetto ai rossoneri.

Un rialzo importante che rischia di essere decisivo per il futuro di Kessie; il centrocampista, fuori dai piani tecnici del Barcellona, è pronto a lasciare il club spagnolo. Il futuro del giocatore sembra poter essere in Italia dove Inter e Milan possono dar vita ad un derby di mercato vero e proprio; al momento i nerazzurri sono in forte vantaggio ma nel mercato, lo sappiamo, può succedere di tutto e lo stesso Kessie potrebbe decidere di non andare all’Inter, i rivali di sempre del Milan dove il centrocampista ha vinto lo scudetto.