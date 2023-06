L’Arabia si prende tutti: nuovo allenatore per l’Al Hilal

L’Arabia Saudita sempre più nuova frontiera del calcio internazionale: l’Al Hilal pronto a pagare la clausola del tecnico

E’ la nuova frontiera del calcio internazionale. L’Arabia Saudita non si ferma e continua a mettere nel mirino i principali protagonisti del panorama calcistico europeo.

Non soltanto calciatori sul viale del tramonto, come accaduto per Cristiano Ronaldo, ma giocatore nel pieno della propria carriera e anche allenatori ambiti da club importanti del Vecchio Continente. Così, dopo l’offerta dei giorni scorsi per Massimiliano Allegri, è un altro il tecnico che potrebbe presto sbarcare nel campionato saudita e ricevere un ricco ingaggio.

A tentare l’allenatore è l’Al Hilal, la squadra che – tra gli altri – sta provando a strappare Kalidou Koulibaly all’Inter. Il club arabo, stando a quanto riferisce ‘Record’, avrebbe presentato un’offerta da venti milioni di euro a stagione per Paulo Conceicao, attuale guida tecnica del Porto. Una proposta faraonica per l’allenatore che è stato nel mirino anche del Napoli, prima che Aurelio De Laurentiis scegliesse Rudi Garcia.

L’Al Hilal su Conceicao: offerta faraonica

L’Al Hilal non bada a spese pur di avere un tecnico europeo alla guida della propria squadra, tanto che si è detta pronta a pagare i 18 milioni di euro della clausola presente nel contratto di Conceicao con il Porto.

Resta ora da vedere quale sarà la risposta dell’allenatore che ha ancora un anno di contratto con la società portoghese. Il tecnico, sempre stando a quanto riferisce ‘Record’, sta riflettendo, combattuto tra la possibilità di restare in un campionato di primo livello o scegliere un’esperienza particolare, ma molto ben remunerata.