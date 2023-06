Illecito e caos iscrizione al campionato: comunicato UFFICIALE

Doppio comunicato ufficiale che può riscrivere la classifica del campionato: illecito sportivo e iscrizione a rischio

Sono ancora le aule di tribunale a prendersi la scena nel mondo del calcio italiano. Questa volta è il Brescia ad accendere un altro fronte.

Due i comunicati diramati dalla società lombarda, appena retrocessa in Serie C dopo aver perso i playout contro il Cosenza. Nel primo si riferisce che il club ha inviato “a Co.Vi.So.C. segnalazioni circa l’iscrizione al campionato 2023/2024. Stessa segnalazione, si aggiunge nella nota, “è stata inviata per conoscenza al CONI, alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla Lega di Serie B, al Ministero dello Sport e Giovani, al MEF e al Ministero di Giustizia”.

Ma non è tutto perché il Brescia, in un altro comunicato, annuncia di “aver inoltrato alla Procura Federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio e alla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. notizia di illecito e richiesta di esercizio del potere disciplinare ai sensi dell’art. 118 CGS F.I.G.C.”

Caso bollente quindi che, anche se non ne viene fatta menzione in nessuno dei due comunicati, potrebbe riguardare la Reggina.

Brescia, doppio comunicato ufficiale: cosa sta succedendo

Il Brescia, infatti, è in ‘guerra’ con il club calabrese che ha vissuto settimane difficile dal punto di vista societario. Obiettivo delle ‘Rondinelle’ è riuscire ad essere ripescate in Serie B, proprio ai danni degli amaranto.

Per questo è stato presentato ricorso contro la decisione del Tribunale di Reggio Calabra di omologare gli accordi di ristrutturazione e delle transazioni sui crediti fiscali e contributivi della Reggina. Intanto, la società calabrese a tempo altri due giorni per presentare tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato con la Covisoc che entra i 30 giugno si esprimerà sulle domande.

Uno scenario nel quale si innesta la doppia mossa del Brescia con la segnalazione alla stessa Covisoc e la notizia di illecito inviata alla Procura Federale.