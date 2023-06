Garcia torna in Serie A: le ‘scuse’ di Rocchi per quel Juve-Roma

Il Napoli presenta oggi Rudi Garcia, il bentornato al tecnico francese da Gianluca Rocchi che torna sugli episodi del passato

A sette anni e mezzo di distanza, Rudi Garcia torna a sedere su una panchina italiana. Oggi, la presentazione ufficiale con il Napoli. Il francese torna in Serie A dopo i due anni e mezzo alla guida della Roma, tra l’estate 2013 e il gennaio 2016. L’allenatore divenne celebre, in un famoso Juventus-Roma dell’ottobre 2014, per il gesto del ‘violino’ in contestazione alle decisioni arbitrali di quel match da parte dell’arbitro Rocchi.

Attualmente, l’ex fischietto è designatore arbitrale e ai microfoni di ‘Radio Uno’, nella trasmissione ‘Radio Anch’io Sport’, interviene salutando il ritorno del tecnico in Italia e chiedendogli scusa per come andarono le cose in quell’occasione. “Se ci fosse stato il Var all’epoca, quel gesto del violino probabilmente non ci sarebbe stato – ha spiegato – Avrei avuto molta più facilità a risolvere alcuni problemi. E’ una di quelle partite in cui rimpiango di non avere avuto la tecnologia, oggi probabilmente parleremmo di un’altra storia. Garcia è un grande allenatore, mi farà piacere ritrovarlo”.

In quella sfida, che la Juventus vinse per 3-2, gli episodi maggiormente contestati furono i due calci di rigore concessi ai bianconeri nel primo tempo, per due interventi irregolari (un fallo di mano di Maicon e un fallo su Pogba) avvenuti per pochi centimetri al di fuori dell’area di rigore.