Eddy Baggio, chi è il fratello di Roberto Baggio? Carriera, moglie, figli e quel paragone ingombrante

Cerchiamo di scoprire qualcosa di più su Eddy Baggio; parliamo del fratello di Roberto, uno dei giocatori italiani più forti di sempre.

Nella storia del calcio ci sono giocatori che hanno lasciato un segno indelebile; uno di questo è, senza alcun dubbio, Roberto Baggio; il classe 1967 è stato uno degli attaccanti italiani più forti e ancora oggi viene messo a paragone con calciatori del calibro di Del Piero e Totti per stabilire chi sia il migliore.

In carriera, Roberto Baggio ha scritto pagine importantissime nella storia del calcio tra Fiorentina, Milan, Inter, Juventus e Brescia. Per l’attaccante, purtroppo, sarà impossibile dimenticare la finale contro il Brasile al Mondiale del 1994 quando, un suo sbaglio nella lotteria dei calci di rigore, condannò la nazionale azzurra alla sconfitta. Andiamo, ora, a conoscere meglio Eddy Baggio; parliamo del fratello di Roberto.

Eddy Baggio caratteristiche fisiche

Iniziamo dalle caratteristiche fisiche e dobbiamo andare a sottolineare come Eddy Baggio fosse più alto e più strutturato, da un punto di vista fisico, di Roberto.

Una struttura che sfrutterà alla perfezione nel corso della sua carriera; da attaccante, infatti, realizzerà oltre cento gol pur non riuscendo mai ad imporsi a grandi livelli.

Come giocava Eddy Baggio?

In campo era un centravanti con grandi qualità ma anche il peso di dover emulare le gesta del fratello; un peso decisamente pesante e non semplice da gestire. Come detto Eddy Baggio era attaccante e i gol li ha sempre realizzati.

Essendo più punta rispetto al fratello, amava occupare il centro dell’attacco per sfruttare, al meglio, il lavoro della squadra; negli ultimi venti metri era assolutamente letale e riusciva ad abbinare un grandissimo senso del gol ad una discreta tecnica.

Piede preferito Eddy Baggio

Quando giocava, Eddy Baggio amava usare principalmente il piede destro, esattamente come il fratello anche se quanto fatto nella storia del calcio dai due fratelli è stato decisamente diverso.

Ruolo Eddy Baggio

Eddy Baggio, classe 1974, giocava come attaccante anche se, a differenza del fratello, era più una punta centrale che non amava svariare su tutto il fronte offensivo ma preferiva sfruttare le sue capacità all’interno dell’area di rigore.

Carriera Eddy Baggio

Passiamo, ora, alla carriera di Eddy Baggio; il giocatore aveva talento ma non riuscì ad esprimere tutto il suo potenziale. Come riportato da Goal, quando Roberto già illuminava i più grandi palcoscenici del calcio, Eddy segnava nel vivaio della Fiorentina.

La carriera vera e propria per il fratello di Baggio inizia con il Palazzolo in Serie C; tra le squadre in cui ha militato dobbiamo sottolineare il Catania, Salernitana e Sangiovannese. Le qualità, ripetiamo, ci sono e i gol arrivano ma Eddy Baggio non riesce mai a fare il definitivo salto di qualità; forse, a differenza del fratello, gli è mancata quella personalità necessaria per imporsi nel mondo del calcio

Moglie e figli Eddy Baggio

Per quanto concerne l’aspetto sentimentale, invece, non sappiamo molto; in generale della vita privata del fratello di Roberto Baggio conosciamo veramente poco e perciò non possiamo sapere se ha una fidanzata, una moglie ed eventualmente dei figli.