Addio Juventus, affare fatto in Premier League

Addio definitivo alla Juventus più vicino, l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo. L’indiscrezione e tutti i dettagli

È entrato nel vivo anche il calciomercato della Juventus. In attesa di Giuntoli, la missione di Manna e della dirigenza bianconera è quella di cedere e piazzare i numerosi esuberi in rosa.

La prima cessione a titolo definitivo, già ufficiale, è quella di Dejan Kulusevski. Un affare concluso “per un corrispettivo pari a € 30 milioni, pagabile in 6 esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,8 milioni”. Si tratta del primo ‘colpo’ in uscita di Manna, in attesa di definire le situazioni dei vari Arthur, McKennie e Zakaria. I tre ‘big’ della prima squadra, infatti, rientreranno dai rispettivi prestiti in Premier League e sono nuovamente sul mercato. Solo con altre uscite la Juventus potrà pensare ai possibili colpi in entrata.

In questo senso, per quanto riguarda la difesa uno dei nomi in prima fila per il dopo Bonucci è quello di Pau Torres. Il centrale del Villarreal, seguito ormai da diverse sessioni di mercato, è ora in scadenza di contratto tra un anno, nel giugno 2024. Anche su di lui, però, incombe la minaccia Premier.

Calciomercato Juventus, Pau Torres verso l’Aston Villa

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, l’Aston Villa si avvicina a grandi passi alla firma di Pau Torres, su espressa richiesta di Unai Emery.

I Villans sono già in trattativa con il club spagnolo per un possibile accordo da oltre 40 milioni di sterline. È questa la richiesta iniziale del Villarreal, ma con la scadenza ad un anno potrebbe anche arrivare un’intesa a cifre più basse. In ogni caso, l’affare è già avviato e Pau Torres è più vicino alla Premier League. La Juventus è avvisata.