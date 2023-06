Accelerata improvvisa e Allegri ko: affare da 6 milioni

Bianconeri sorpassati nel testa a testa per il terzino destro potenziale sostituto di Cuadrado, il tecnico dovrà virare su altri profili in lista nell’attesa di Giuntoli

Parte la Juve-mania in vista dell’apertura dei battenti della sessione estiva di mercato. Dopo la deludente stagione che ha distorto l’immagine della ‘Vecchia Signora’ nello scenario calcistico internazionale, la dirigenza bianconera ha il dovere di operare sul mercato con la giusta attenzione.

Oltre alle questioni legate al reparto di centrocampo ove figurano i nomi dei tanti esuberi di rientro dai prestiti annuali all’estero, il club non può fare a meno di notare come le situazioni di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa rappresentino due elementi chiave della programmazione societaria per il prossimo futuro. Del resto, anche in base alla loro riconferma la Juventus potrebbe cambiare completamente fisionomia.

Non per ultime ci sono le due posizioni degli esterni difensivi Alex Sandro e Juan Cuadrado, tutte da definire. Lato sinistro, il brasiliano ha da poco rinnovato il proprio contratto a mezzo di una clausola automatica ma non farebbe più parte del progetto bianconero. Per tale motivo, sulla spinta di Massimiliano Allegri, il club starebbe tentando la via della rescissione consensuale per permettergli strade alternative. Allo stesso modo anche il colombiano, dall’altro lato del campo, avrebbe l’addio in tasca.

Calciomercato Juve, scivola via l’obiettivo sulla corsia destra: incombe Gasperini

Al suo posto si era vociferato che potesse giungere il giovane Emil Holm di proprietà dello Spezia. Da sponda bianconera a sponda bianconera, lo svedese avrebbe tuttavia espresso una preferenza che potrebbe condizionare in via definitiva un affare ormai prossimo alla sua conclusione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di mercato, Holm è vicino a vestire la maglia dell’Atalanta per 6 milioni di euro a titolo definitivo. Nulla da fare dunque per Allegri, beffato dall’ accelerata dei rivali bergamaschi nel momento di migliore flessibilità sul mercato. Sempre a cifre contenute. Intanto la Juventus spera nell’arrivo del nuovo direttore sportivo – persiste il sogno Giuntoli – per dare una svolta concreta in vista della prossima stagione.