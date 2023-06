Saluta Mourinho, prima cessione UFFICIALE della Roma

Lo ‘Special One’ perde uno dei suoi giovani pupilli lanciati dalla Primavera, mossa resa necessaria nel rispetto delle limitazioni dell’FFP

La Roma ha chiuso la stagione con una finale di Europa League persa sul più bello in favore del Siviglia, ma anche con la consapevolezza di aver fatto altri passi avanti in quello che oggi sembra essere a tutti gli effetti un rinvigorimento generale del sodalizio capitolino nello scenario europeo.

Ad aver portato i suoi frutti è stata sicuramente la gestione di José Mourinho, riconfermato ancora sulla panchina della ‘Lupa’ perché nessuno potrebbe fare meglio di lui con un organico simile. Eppure, lo ‘Special One’ ha lanciato occhiate d’intesa a Tiago Pinto sul futuro della squadra: servono rinforzi.

Al tempo stesso, però, la dirigenza giallorossa deve ben guardarsi dalle limitazioni di mercato legate alla questione del Fair Play Finanziario e il famoso Settlement Agreement che ancora oggi la perseguita. Per questo motivo, al fine di rientrare nei succitati parametri del regolamento entro il 30 giugno prossimo, la Roma deve anche acconsentire al rilascio di qualche esubero.

Calciomercato Roma, Mourinho costretto a dirgli addio per il Settlement Agreement dell’FFP

Tra i diversi nomi in lista è spuntato anche quello di Benjamin Tahirovic, reputato ‘sacrificabile’ da Mourinho nonostante abbia rappresentato per un paio di stagioni uno dei suoi quattro giovani ‘pupilli’ lanciati dalla formazione Primavera in Prima Squadra con l’obiettivo di farli maturare prima di un impiego definitivo.

Il classe 2003, fresco anche di qualche partecipazione sia da subentrante che da titolare con la maglia della Roma griffata New Balance in questa stagione, ha adesso la strada spianata. Secondo gli ultimi aggiornamenti di mercato sopraggiunti con l’ufficialità diramata dal club cedente, Tahirovic lascia la Roma a titolo definitivo verso le sponde olandesi dell’Ajax verosimilmente con una percentuale sulla rivendita futura del suo cartellino. Malgrado Mou, si tratta di uno step necessario per il benessere del collettivo. Condizione conclusiva il pass nelle visite mediche previste nei prossimi giorni.