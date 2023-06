Non solo Thuram, si accende il mercato del Milan: rivoluzione Pioli

Dopo un primo momento di stallo, il mercato del Milan si appresta ad entrare nel vivo: non c’è solo Marcus Thuram

Tutte le big di Serie A stanno iniziando a muoversi sul mercato, avviando contatti e strategie per rinforzare le rispettive rose. Fino ad ora, complici gli addii di Maldini e Massara, solamente il Milan mancava all’appello. La nuova dirigenza rossonera, però, si sta dando da fare.

Da giorni vi raccontiamo del grande interesse del Diavolo per Marcus Thuram. I rossoneri offrono al francese un quadriennale molto importante, con un anno di co-abitazione con Olivier Giroud e la prospettiva di diventare l’attaccante titolare del Milan. Un’offerta allettante, che però deve fare i conti con la concorrenza del Paris Saint-Germain. Anche per questo, la dirigenza meneghina si sta guardando intorno e ha diverse altre opzioni per l’attacco: a partire da Openda, fino ad arrivare a Fabio Silva. Inoltre, anche a centrocampo e in difesa si muovono gli ingranaggi.

Il Milan accelera sul mercato: Hjulmand per il centrocampo

I rossoneri adesso cambiano passo sul mercato per riuscire a completare al meglio la rosa a disposizione di Stefano Pioli: a centrocampo il favorito arriva dalla Serie A.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo nel mirino Morten Hjulmand per rinforzare il proprio centrocampo. Dopo una grande stagione in Serie A, il 23enne danese ha catturato le attenzioni di diversi club e il Lecce per farlo partire non è disposto a scendere sotto i 20 milioni di euro. Una richiesta molto importante, che potrebbe raffreddare l’interesse dei rossoneri.

Anche per la difesa, poi, arrivano novità. La dirigenza del Diavolo sta valutando un affondo per Tanguy Nianzou: il centrale del Siviglia arriva da una stagione condizionata da un infortunio, ma è un prospetto che può garantire qualità e affidabilità. Inoltre, il Siviglia potrebbe lasciarlo partire per una cifra vicina ai 10 milioni.