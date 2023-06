La Juventus teme il peggio dalla Uefa: ecco cosa può succedere

La Juventus attende la decisione della Uefa che potrebbe andare anche oltre l’esclusione dalle coppe: ecco cosa può succedere

In attesa della (ennesima) sentenza. La Juventus prova a proiettarsi alla prossima stagione e lavora alla campagna di rafforzamenti per una squadra che, al netto della penalizzazione, ha chiuso al terzo posto il campionato.

Non può bastare per una società che è abituata a vincere e fa della vittoria il suo unico obiettivo. Lo sarà anche in Conference League, sempre che la Juve potrà prendere parte alla competizione alla quale si è qualificata, classifica alla mano. Il dubbio è legittimo perché la Uefa deve ancora pronunciarsi sul procedimento aperto.

Come noto, l’organismo internazionale presieduto da Ceferin deve valutare se, con i casi plusvalenze e manovre stipendi, la società bianconera ha infranto il settlement agreement ed è quindi passibili di sanzione. Quella più probabile, stando alle indiscrezioni, è l’esclusione per un anno dalle coppe europee, ma non è l’unica che potrebbe esserci.

Juventus, la Uefa decide a giorni: cosa può succedere

Una decisione da parte della Uefa è attesa nei prossimi giorni e c’è la curiosità di capire quel che sarà l’eventuale sanzione per la Juventus.

Come detto, si parla di esclusione di un anno (ma non è detto che ne siano di più) dalle coppe europee e questo significherebbe niente Conference per la Juve il prossimo anno. Ma, dando uno sguardo al settlement agreement, sono anche altre le sanzioni che in caso di infrazione dell’accordo potranno essere comminate.

In particolare, nel caso in cui l’organo della Uefa chiamato a giudicare la Juventus dovesse individuare una infrazione dell’intesa siglata lo scorso agosto, tra le sanzioni troviamo: la possibilità di una multa, una limitazione del numero di giocatori utilizzabili e, infine, c’è anche l’ipotesi di uno stop al mercato. Tutte ipotesi ovviamente che vanno prese per quello che sono. L’unica certezza arriverà con il pronunciamento della Uefa: c’è il rischio di una nuova sanzione, nonostante la rottura con la Superlega.