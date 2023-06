La Juventus accontenta Allegri: c’è accordo anche sul prezzo

Juve a caccia del sostituto dell’esterno destro colombiano prossimo ai saluti, trapelano nuove certezze sull’operazione di prelievo dalla Liga

Al pari della tre big di Serie A, la Juventus è fortemente coinvolta nel vortice di mercato a pochi giorni dall’apertura ufficiale di battenti della sessione estiva. Per Massimiliano Allegri si tratta di un periodo estremamente importante ai fini della ricostruzione societaria dalle sue fondamenta, dopo una stagione deludente sotto molti aspetti.

Ai tanti esuberi si aggiunge il bisogno di nuove risorse, non soltanto economiche ma anche di squadra. Gambe fresche per limare le lacune, tornare competitivi e spazzare via il marcio della passata stagione. Tra i reparti maggiormente bisognosi, oltre a quello di centrocampo da rivedere totalmente, c’è anche quello difensivo. Di recente si era vociferato delle possibilità di permanenza dei due terzini Alex Sandro e Juan Cuadrado, ma a quanto pare l’avventura bianconera per loro è agli sgoccioli.

Sul primo la dirigenza sta cercando in tutti i modi di attirare l’attenzione di pretendenti, anche nell’eventualità di considerare la rescissione consensuale anticipata dopo il rinnovo automatico del contratto. Sul secondo, invece, sarebbe piombato il Fenerbahce più qualche altra realtà esotica. Così, forte della necessità di trovare degni sostituti, lo sguardo concentrato di Allegri è rivolto nuovamente nel campionato de La Liga. Lì, nel bel mezzo di talenti in ascesa e tanti profili vogliosi di passare a contesti migliori, spunta anche l’opzione presentata direttamente dal collega Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juve, è tempo di rattoppare la corsia esterna: arriva dalla Liga

Il Real Madrid avrebbe infatti annunciato la volontà di cedere in via definitiva il cartellino di Alvaro Odriozola, già da tempo messo ai margini del progetto madrileno, per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

L’offerta gioverebbe sia le casse di Florentino Perez che quelle della Juventus, ma Odriozola non disdegna anche altre eventuali mete di spessore. Quel che maggiormente conta per Ancelotti è fare cassa il più possibile, per tamponare le perdite derivanti dall’acquisto di Jude Bellingham e di un potenziale nuovo centravanti in sostituzione all’ormai ex fuoriclasse Karim Benzema.