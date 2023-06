Fantacalcio, i migliori attaccanti per media voto

Quali sono gli attaccanti della top 5 fantamedia per la passata stagione di Serie A? Scoprili assieme a noi e scegli i tuoi prossimi bomber.

Il Fantacalcio è molto di più che un gioco basato su fortuna o semplici intuizioni. Il bravo fantallenatore deve infatti sforzarsi di allestire una squadra competitiva e senza punti deboli. Per farlo, è importante che sappia quali sono i rendimenti dei singoli calciatori e, proprio in vista della prossima lega, meritano sicuramente di essere conosciuti i valori dei migliori attaccanti della scorsa stagione.

Di seguito ce ne occuperemo e vedremo insieme, come già fatto con portieri, difensori e centrocampisti, quali sono i migliori attaccanti per media voto della scorsa stagione. Proprio le punte, i giocatori con maggiori spiccate capacità offensive e di fare gol sono le prede più ambite dai fantallenatori – inutile nasconderlo.

Se una buona squadra implica perciò di fare acquisti intelligenti anche in altri reparti, è nell’attacco che i giocatori andranno valutati con la massima attenzione possibile, in modo da avere nella propria fantarosa elementi chiave ed in grado di portare tanti gol, e dunque tanti punti per vincere le partite con gli altri rivali fantallenatori.

Ecco allora di seguito la top 5 dei migliori attaccanti per media voto della scorsa stagione, con i principali dati numerici di riferimento e la fantamedia che li contraddistingue in positivo. I dettagli.

Classifica migliori attaccanti Fantacalcio

La categoria degli attaccanti è quella che da sempre rende vivaci le aste del Fantacalcio, specialmente quando in Serie A ci sono stelle e fuoriclasse anche d’oltreconfine.

Tutti i fantallenatori con un minimo di conoscenze in materia sapranno che gli attaccanti sono anzi i tipici protagonisti delle aste e conseguentemente, è opportuno sapere quali sono i migliori del momento – per cercare di accaparrarseli in vista del prossimo torneo.

In altre parole, preparare la prossima lega ben sapendo chi sono stati i nomi chiave del campionato appena terminato, è di importanza strategica essenziale.

Premettiamo che a differenza dei centrocampisti o dei difensori, ad esempio, i nomi degli attaccanti della top 5 non potranno stupire i più – e c’è dunque chi potrà facilmente indovinarli. Ad accomunarli il dato della totalizzazione di almeno 26 presenze in campionato: si tratta di un elemento essenziale per garantire l’affidabilità di un giocatore nel dare punti, come ogni fantallenatore sa o dovrebbe ben sapere.

Ecco allora a seguire, come appena accennato, i nomi della top 5 dei migliori attaccanti Fantacalcio per media voto nella scorsa stagione.

Victor Osimhen del Napoli

Un nome, una garanzia. Pagato fior di milioni dal Napoli per averlo dalla squadra francese del Lille, il nigeriano Osimhen ha saputo ripagare gli alti sforzi economici fatti dalla dirigenza partenopea per averlo in rosa. Nell’ultimo campionato Victor ha dominato la classifica dei cannonieri e il dato della fantamedia sta a dimostrare proprio il fatto che ha vinto a mani basse anche la classifica dei migliori attaccanti per media voto della scorsa stagione.

32 presenze, 24 gol e 4 assist per un talento dalle spiccate capacità offensive. Una punta centrale possente, ben strutturato dal punto di vista fisico ma anche assai veloce. Sa giocare benissimo in verticale e garantisce profondità in tutte le partite e, al contempo, ha un evidente fiuto per il gol.

Dalla sua parte anche l’età, perché essendo nato nel 1988 ha ancora ampi margini di miglioramento, che contribuiscono a renderlo assai appetibile per tutti coloro che vogliano cimentarsi nel prossimo torneo del Fantacalcio.

Per lui oltre a 4 ammonizioni, anche un dato interessante: segna indifferentemente sia in casa, che in trasferta, perché le reti si suddividono quasi alla pari tra quelle fatte allo Stadio Maradona e quelle fatte fuori – a conferma che si tratta di un investimento molto buono per il Fantacalcio. La sua fantamedia toglie ogni dubbio, essendo pari a 9,14.

Lautaro Martinez dell’Inter

Subito dietro di lui troviamo un campione del mondo, ovvero l’argentino Lautaro Martinez, la punta veloce e tecnica che fa coppia con Romelu Lukaku all’Inter. I suoi numeri ci indicano anzitutto che la sua presenza in campo è stata costante: 37 partite su 38 giocate, che gli hanno permesso di totalizzare 21 gol e 6 assist. 3 sole le ammonizioni per lui, con una buona distribuzione di gol tra quelli fatti a San Siro e quelli fatti fuori.

Dal punto di vista tecnico, Lautaro Martinez non ha nulla da invidiare agli altri attaccanti della Serie A. E’ una punta centrale intelligente, rapida, brava nello svariare e smarcarsi ed abile anche a dialogare con i compagni nello stretto. Potremmo definirlo il complemento ideale del roccioso calciatore belga Lukaku.

Anche lui è insomma un calciatore che merita l’interesse dei fantallenatori che vogliono costruire una rosa di livello. Tutto sommato rispetto alla stagione anteriore si è confermato ed anzi è migliorato un po’: in questa stagione per lui fantamedia pari a 8.16, che gli vale appunto il secondo posto dietro all’irraggiungibile Osihmen.

Ademola Lookman dell’Atalanta

Nel gradino più basso del podio troviamo un calciatore che in precedenza era sconosciuto ai più – fantallenatori compresi. Ma le buone / ottime prestazioni nel campionato di Serie A gli valgono il terzo posto tra i migliori attaccanti per media voto della scorsa stagione. Stiamo parlando dell’atalantino Ademola Lookman, che ha collezionato 30 presenze su 38 gare di campionato, andando a segno 13 volte e contribuendo al gol con 6 assist a favore dei suoi compagni.

Tecnicamente parlando, Lookman può essere classificato come un esterno offensivo capace di saltare l’uomo e che ultimamente è in rapida crescita. In più è giovane, essendo classe 1997. Prima di giocare nell’Atalanta, Ademola è stato in prestito al Leicester e nel campionato inglese ha totalizzato 26 presenze con 6 gol. Poi l’exploit in Serie A e le sue prestazioni potrebbero essere in ulteriore ascesa nella prossima stagione.

Ecco allora un altro elemento di valore nell’Atalanta di Gasperini che continua a stupire. Per i nerazzurri di Bergamo un’altra qualificazione alle coppe europee – questa volta l’Europa League – anche grazie a lui. Ed infatti la fantamedia è molto favorevole – 7.92 il valore per Lookman.

Rafael Leao del Milan

Escluso per pochissimo dal podio dei migliori attaccanti per media voto della passata stagione, il portoghese Rafael Leao è un attaccante molto vivace, veloce e dotato di forza fisica. Già lo scorso anno ottenne una buona valutazione per il Fantacalcio, e anche nella stagione appena conclusa le buone prestazioni non sono mancate, tanto che la sua fantamedia è stata ritoccata ulteriormente verso l’alto – 7.90 per lui.

Tecnicamente Leao rappresenta il classico elemento offensivo versatile, rapido e capace di dribblare. Ha molta potenza fisica e ciò gli permette di svariare con facilità su tutto il fronte d’attacco, anche se predilige la fascia sinistra. Da rimarcare peraltro l’asse su questa fascia con il terzino Hernandez – una coppia che ha dato molto fastidio a tante squadre nell’ultima stagione.

Perno inamovibile dell’attacco del Milan, Rafael ha partecipato a 34 partite di campionato dei rossoneri, contribuendo alle vittorie grazie a 15 gol e 7 assist. Tende a preferire giocare in casa, dato che più spesso i suoi gol sono arrivati a San Siro. 5 ammonizioni per Leao e, nell’insieme, una valutazione molto positiva per l’attaccante. Chi vuole costruire una rosa di livello per il prossimo torneo di Fantacalcio, farà bene a dare un’occhiata anche a lui.

Boulaye Dia della Salernitana

A differenza di altri nomi che abbiamo menzionato sopra e che compongono la top 5 dei migliori attaccanti per media voto della passata stagione, chi potrà in qualche modo stupire per la sua presenza al quinto posto, o almeno potrà sorprendere chi non segue nel dettaglio la Serie A e partecipa al Fantacalcio, è Boulaye Dia, attaccante in forza alla Salernitana.

Nessuno si aspettava la sua presenza nella top 5 ma lui ha smentito i pronostici. 33 partite giocate, 16 gol e 5 assist spiegano in breve la sua stagione ad alto livello e un quindicesimo posto per la Salernitana che è valso una salvezza abbastanza tranquilla. 4 invece le ammonizioni.

Tecnicamente possiamo definire Boulaye Dia la tipica prima punta, non altissimo ma comunque possente e con velocità. Forse la sua miglior dote è quella di essere un opportunista d’area, un giocatore che appena vede uno spiraglio spesso la mette dentro.

Boulaye è classe 1996, perciò è lecito aspettarsi da lui una ulteriore ascesa in fatto di prestazioni sul terreno di gioco. La sua fantamedia non può che essere di tutto rispetto, essendo pari a 7.82. Come detto, potrebbe crescere ancora, quindi non è sbagliato puntare su di lui in vista del prossimo Fantacalcio.

Accenniamo anche ai nomi che compongono la classifica fino al decimo posto: sesta posizione per Antonio Sanabria del Torino con fantamedia pari a 7.52, settimo per il laziale Ciro Immobile con fantamedia pari a 7.48, ottavo per Oliver Giroud del Milan con fantamedia pari a 7.42, nono per M’Bala Nzola dello Spezia con fantamedia pari a 7.39 e decimo infine per Edin Dzeko dell’Inter – 7.25 per lui.

Che cos’è la fantamedia? Alcune precisazioni

Abbiamo appena visto quali sono i migliori attaccanti per media voto della passata stagione e, tra essi, non vi sono sostanziali sorprese tranne – forse – l’attaccante Dia al quinto posto e Lookman al terzo. Ad ognuno di essi abbiamo visto associata la fantamedia, ma che cos’è esattamente quest’ultima?

Ebbene è vero che quando si parla di Fantacalcio spesso vengono indicati talento ed intuito come doti fondamentali per vincere. Ma non basta soltanto questo: al bravo fantallenatore serve anche un’adeguata conoscenza dei numeri e delle statistiche. Proprio come un allenatore vero, anche il giocatore del Fantacalcio deve tener conto di tante variabili positive o negative, quali gol, assist, cartellini, espulsioni, rigori falliti e così via.

C’è un dato che riassume tutto in breve ed è la fantamedia, ovvero un numero che permetterà di allestire una squadra competitiva per la prossima lega.

Perché è importante scegliere buoni attaccanti per il Fantacalcio?

Nel corso di questo articolo abbiamo visto quali sono le fantamedie dei migliori attaccanti per media voto della scorsa stagione, offrendo così spunti per possibili aste proficue in vista della prossima lega. Ebbene, di seguito ricapitoleremo quali sono le ragioni per cui è molto importante scegliere con attenzione gli attaccanti al Fantacalcio:

gol e assist , infatti sono proprio gli attaccanti coloro che tendenzialmente ne offrono di più – salvo l’exploit di qualche centrocampista dalle chiare doti offensive. Chiaro che realizzazioni e assist contribuiscono non poco al proprio punteggio e alle proprie vittoria al Fantacalcio;

, infatti sono proprio gli attaccanti coloro che tendenzialmente ne offrono di più – salvo l’exploit di qualche centrocampista dalle chiare doti offensive. Chiaro che realizzazioni e assist contribuiscono non poco al proprio punteggio e alle proprie vittoria al Fantacalcio; dipende dalle singole regole della lega di Fantacalcio cui si partecipa, ma comunque anche il completamento di dribbling, ad esempio, come anche i calci di punizione che si concludono con un gol possono generare altri punti bonus. Si tratta di variabili cui più facilmente si troverà coinvolto un attaccante, perciò è molto importante fare delle buone scelte;

cui si partecipa, ma comunque anche il completamento di ad esempio, come anche i calci di punizione che si concludono con un gol possono generare altri punti bonus. Si tratta di variabili cui più facilmente si troverà coinvolto un attaccante, perciò è molto importante fare delle buone scelte; altro aspetto molto importante è la tenuta fisica e il minutaggio dell’attaccante. Questo perché se il giocatore è bravo ma in un periodo di forma scarsa oppure messo ai margini dall’allenatore per problemi vari, non potrà portare molti punti al fantallenatore. Ecco perché un buon giocatore dovrebbe scegliere attaccanti che non soltanto segnano, ma che giocano quasi tutte le partite e che non sono soggetti a frequenti infortuni o a stop per varie giornate di campionato;

e il dell’attaccante. Questo perché se il giocatore è bravo ma in un periodo di forma scarsa oppure messo ai margini dall’allenatore per problemi vari, non potrà portare molti punti al fantallenatore. Ecco perché un buon giocatore dovrebbe scegliere attaccanti che non soltanto segnano, ma che giocano quasi tutte le partite e che non sono soggetti a frequenti infortuni o a stop per varie giornate di campionato; c’è poi il fattore prezzo e la sua variazione, perché chiaramente – come nel calcio reale – anche nel Fantacalcio i prezzi degli atleti possono cambiare in relazione alle loro prestazioni e alla domanda degli altri fantallenatori. Garantirsi in fantarosa ottimi prospetti o scoprire di avere in squadra delle positive sorprese nella zona d’attacco potrà garantire un sicuro guadagno di valore della propria squadra nel lungo periodo.

Insomma, particolari dubbi non ve ne sono. Scegliere attaccanti forti – come Osimhen ad esempio – o comunque di ottima prospettiva – come la sorpresa Dia della Salernitana – potrebbe assicurare in futuro non poche vittorie al Fantacalcio. Perciò se è vero che è importante scegliere validi portieri, difensori e centrocampisti, a maggior ragione è preferibile scegliere attaccanti di affidamento, regolarmente titolari e non umorali.

Costruire una rosa fatta soltanto di giovani promesse in attacco o di giocatori bravi ma altalenanti o più soggetti a problemi fisici di altri, potrebbe rivelarsi controproducente. Ecco perché avere almeno uno dei nomi precedentemente citati potrà indubbiamente garantire almeno un tot di punti a stagione.