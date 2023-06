Elon Musk in Serie A: “Acquisisce il 21,7% del club”

Il noto imprenditore classe 1971 di Pretoria accostato ad un club del massimo campionato italiano. Ecco come stanno le cose

Sarà un’estate calda quella che si appresta a vivere la Juventus. Senza la Champions League, i dirigenti bianconeri dovranno essere bravi a far quadrare i bilanci e le cessioni, dunque, non mancheranno, anche eccellenti.

Non solo esuberi, dunque, ma in caso di offerte importanti il rischio di vedere Chiesa e Vlahovic lontani da Torino diventerebbe concreto. Ci saranno, comunque, anche colpi in entrata, ma la Juventus deve fare i conti anche con dei cambiamenti societari e chissà, forse, anche di proprietà.

Juve, social impazziti: spunta Elon Musk

Ormai sono mesi che si parla del possibile ingresso di investitori stranieri per dare una mano alla Juve e per proiettarla in nuovi mercati.

In queste ore così sui social è tornato così di moda il profilo di Elon Musk come possibile azionista. Non si può parlare di notizia o indiscrezione, ma a rilanciare il nome del proprietario di Twitter è Juventus Mercato, un insider della nota piattaforma, con oltre 18mila follower. Si legge che sarebbe pronto ad acquisire il 21,7% della Juventus. Il post è stato accolto con grande ironia e basta leggere i commenti per rendersene conto.