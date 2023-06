Svolta Zidane-Juventus: la clamorosa ipotesi per il ritorno del francese

Possibile svolta in arrivo per il ritorno in panchina di Zinedine Zidane. L’indiscrezione sul francese e tutti gli aggiornamenti

Il nome più illustre tra gli allenatori ancora senza panchina resta quello di Zinedine Zidane. Per il tecnico francese è tramontata l’ipotesi Nazionale, mentre nelle ultime settimane sarebbe arrivato il suo rifiuto alla panchina del Paris Saint-Germain.

La Juventus, invece, ha rinunciato al suo profilo a causa della situazione economica del club e degli elevatissimi costi per l’esonero di Massimiliano Allegri e la sua eventuale firma. Per Zidane si profila così un’altra stagione lontano dai campi, ma dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni sul suo possibile ritorno.

Secondo quanto riportato da ‘AS’, infatti, il futuro del tecnico francese potrebbe essere legato a quello di Kylian Mbappe. Per il quotidiano spagnolo non è da escludere una terza avventura al Real Madrid, un clamoroso ritorno che attirerebbe ulteriormente la stella del PSG. Zidane ai ‘Blancos’ potrebbe infatti diventare lo sponsor decisivo per il colpo Mbappe, sogno di mercato di Florentino Perez ormai da diversi anni. Il ritorno alla Juventus, invece, è ad oggi sempre più lontano.