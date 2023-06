Scintille in Nazionale, Mancini avvisa due big: “Dovevano dirlo prima”

Al commissario tecnico non sono piaciute alcune dichiarazioni rilasciate dai suoi calciatori dopo la sconfitta con la Spagna

L’armonia dello spogliatoio che ha consentito alla Nazionale Italiana di viaggiare sulle ali dell’entusiasmo e trionfare all’appuntamento dell’Europeo 2021, sembra stia per svanire del tutto. Alla luce delle ultime dichiarazioni rilasciate da alcuni big dopo l’eliminazione contro la Spagna in Nations League, è venuta fuori una sorta di malcontento verso la gestione del gruppo.

Una sconfitta che Mancini non ha del tutto digerito in una competizione alla quale teneva parecchio: “Ero dispiaciuto per la partita, pensavo potessimo vincere e andare in finale, ero dispiaciuto perché ci tengo molto. Credo che essere l’allenatore della Nazionale dia sempre uno stimolo enorme, il problema è che giochiamo troppo poco. Giocando una partita ogni tot mesi non è così semplice. Ero molto dispiaciuto perché tenevamo molto alla Nations League, pensavo potessimo vincerla”.

In conferenza stampa, poi, questo pomeriggio il commissario tecnico azzurro ha annunciato una mini rivoluzione per la ‘finalina’ in programma domani contro l’Olanda per il terzo posto: “I giocatori sono stanchi, ci saranno dei cambi per domani sicuramente. E’ sempre una partita internazionale, dobbiamo cercare di vincerla anche se non conta per il primo posto”.

Italia, Mancini risponde a Donnarumma e Acerbi: “Se non si divertono è un problema”

Mancini è stato poi imbeccato dai giornalisti in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate da Acerbi e Donnarumma dopo la sconfitta con la Spagna.

Il ct, a tal proposito, è stato piuttosto chiaro: “Questa è una cosa seria, se non si divertono loro è un problema. Se uno va su un campo da calcio appena entri ti viene voglia di giocare a pallone, se non si divertivano dovevano dirmelo prima della partita“.

Mancini ha poi ricordato i problemi avuti specialmente nel reparto arretrato nei giorni scorsi: “Avevamo Bastoni che il giorno prima della partenza si è ammalato, alcuni problemi li abbiamo avuti. Leo (Bonucci, ndr) al di là di tutto, può aver fatto un errore, ma è sempre stato un giocatore importante per la nostra nazionale. Tutto finisce per tutti i calciatori quando si alza l’età, questo è normale”.