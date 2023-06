No a 200 milioni di euro: la scelta di Modric

Luka Modric dice ‘no’ a una maxi offerta proveniente dall’Arabia Saudita: il centrocampista rinuncia alla proposta da 200 milioni di euro

Né sedotto, né abbandonato. Luka Modric resta al Real Madrid e rifiuta la proposta di ingaggio faraonica avanzatagli dall’Al Hilal che aveva messo sul piatto 200 milioni di euro.

Luka Modric non si fa convincere dalle sirene arabe. Il centrocampista croato, 38 anni a settembre, è intenzionato a restare al Real Madrid che gli proposto di rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. In questo frangente ha provato ad inserirsi l’Al Hilal, club saudita che ha fatto un tentativo anche per Massimiliano Allegri.

Per convincere Modric a lasciare Madrid e sposare la causa dell’Al Hilal, il club saudita aveva messo sul piatto un’offerta importante sotto il profilo economico. In particolar modo, sul piatto era stato messo un contratto triennale da 200 milioni di euro. Una cifre Monstre per un giocatore prossimo ai trentotto anni, ma la cui qualità è ancora integra.

Calciomercato Spagna, Modric resta al Real Madrid

Per Modric era la possibilità di raggiungere nel massimo campionato arabo gli ex compagni di squadra Cristiano Ronaldo e Benzema. Il Pallone d’Oro 2018, però, ha deciso di andare controcorrente, rifiutando l’ingaggio faraonico.

Modric gioca al Real Madrid da undici anni, la sua famiglia si sente a casa e con i Blancos il centrocampista croato ha vinto praticamente tutto. Ecco perché ha deciso di rifiutare l’offerta dell’Al Hilal e di accettare, invece, quella del Real Madrid dopo un recente incontro con Florentino Perez.