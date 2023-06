Massimiliano Vieri, chi è il fratello di Bobo? Giocava in Nazionale (ma non in Italia)

Andiamo a scoprire qualcosa di più su Massimiliano Vieri; stiamo parlando del fratello di Bobo, ex attaccante di grande spessore.

Tra la fine degli anni novanta e l’inizio degli anni duemila, Bobo Vieri è stato (senza nessun dubbio) uno dei giocatori più forti nel mondo calcistico. Centravanti azzurro dotato di grande forza fisica ma anche di ottima tecnica, ha indossato in carriera diverse magli importanti tra cui quelle di Juventus, Milan ed Inter.

Attaccante completo sotto tutti i punti di vista, metteva in costante difficoltà le difese avversarie che faticavano enormemente a contenerlo; a livello calcistico su Bobo Vieri, attualmente protagonista insieme a Cassano, Ventola e Adani di un programma calcistico (la BoboTv) in onda su Twitch, sappiamo praticamente tutto. Andiamo, invece, a scoprire qualcosa di più su suo fratello, Massimiliano Vieri.

Fidanzata Max Vieri, è single?

Iniziamo dal discorso sentimentale e proviamo a scoprire qualcosa di più su questo aspetto della vita di Massimiliano Vieri; a differenza del fratello, che ha avuto una vita sentimentale decisamente intensa, il fratello non sembra avere nessun tipo di relazione.

Da quanto ci risulta, infatti, Max Vieri non ha nessun tipo di relazione sentimentale e sembra essere single.

Massimiliano Vieri Bobo Tv

Come abbiamo detto, Bobo Vieri nell’ultimo periodo è tornato alla ribalta per uno dei programmi simbolo sul calcio; stiamo parlando della BoboTv dove l’ex attaccante commenta le vicende del calcio italiano e internazionale; al suo fianco, come compagni di avventura, troviamo Cassano, Ventola e Adani. Il loro format ha preso, piano piano, successo diventando uno dei programmi più ascoltati a livello calcistico.

Loro quattro sono diventati il simbolo della BoboTv ma, come in tutti i programmi, i personaggi dietro le quinte sono fondamentali per la buona riuscita del programma stesso. Uno di questi è, senza dubbio, Max.

Il suo ruolo è assolutamente determinate perché, come riportato da Ysport.eu, ha il compito di supervisionare il lato tecnico del format e garantire alla trasmissione di andare in onda senza nessun tipo di problema. Ma chi è questo Max? Secondo alcuni sarebbe il fratello di Vieri ma in realtà non si conosce la sua reale identità. La cosa importante da dire è come sia importantissimo per lo sviluppo della BoboTv.

Carriera Massimiliano Vieri

Passiamo, ora, all’aspetto calcistico e non possiamo non sottolineare come Massimiliano Vieri sia stato un centravanti proprio come il fratello. La carriera di Max, esclusa l’esperienza nelle giovanili della Juventus e quella nel Napoli (nella stagione 2003-2004), è stata sicuramente meno importante rispetto a quella del fratello.

Massimiliano Vieri ha iniziato e finito la carriera da calciatore professionista nel Prato; ha vestito diverse maglie tra cui quella dell’Ancona, del Verona, della Ternana e della Triestina. Curioso il discorso legato alla nazionale; il fratello di Bobo, infatti, nasce in Australia (a Sidney) e proprio per questo sceglie di difendere i colori della nazionale australiana. L’avventura con i Socceroos, però, non è andata nel migliore dei modi con Max Vieri che ha giocato solamente sei partite.

Piede preferito Max Vieri

Abbiamo parlato della carriera di Massimiliano Vieri, l’attaccante centrale che non è riuscito ad avere la stessa importanza mediatica del fratello. In campo amava utilizzare principalmente il piede destro.

Paragone con Bobo Vieri

Massimiliano Vieri e Bobo Vieri sono stati due attaccanti centrali e questa, unito all’altezza e alla grande forza fisica, sembra essere l’unica somiglianza. Come detto Max Vieri prediligeva l’uso del piede destro mentre Bobo era sinistro.

I due in comune hanno sempre avuto, come detto, la grande forza fisica; per il resto parliamo di giocatori diversi come dimostrano anche le rispettive carriere. Bobo Vieri, oltre al fisico era dotato di una buonissima tecnica, ha avuto la possibilità di giocare in grandi squadre italiane ed internazionali come l’Atletico Madrid. Percorso che non è riuscito a Max.