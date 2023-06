La Juventus cala il jolly: scambio lampo per l’erede di Di Maria

Calciomercato Juventus, dalla Turchia arrivano importanti aggiornamenti sul suo futuro. Il domino che fa saltare il banco

Si prospetta un’estate di profondo rinnovamento in casa Juventus, con i bianconeri che stanno setacciando diverse piste per provare a capitalizzare occasioni interessanti. Alla luce dell’addio di Di Maria e del rebus rappresentato dal futuro di Federico Chiesa, soprattutto sulle corsie esterne si aspettano profondi cambiamenti.

Sono diversi i profili vagliati dai bianconeri che però devono fare di necessità virtù. Non ci si aspettano infatti grandi investimenti da una Juve che proverà a liberarsi prima di qualche esubero. Non è escluso poi che uno dei calciatori attualmente ai margini possa essere inserito come contropartita tecnica in qualche operazione. L’ultima indiscrezione che trapela dalla Turchia, ad esempio, si colloca proprio in questo filone. Uno dei nomi monitorati con più attenzione dalla “Vecchia Signora” è infatti quello di Nicolò Zaniolo. L’ex esterno offensivo della Roma, seguito con attenzione già negli scorsi anni, sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri degli uomini mercato di “Madama”.

Calciomercato Juventus, Mckennie nell’affare Zaniolo: le ultime dalla Turchia

Ricordiamo che Zaniolo è legato al Galatasaray da un contratto in scadenza nel 2027 e da una clausola rescissoria che al momento si attesta sui 35 milioni di euro. Cifra che la Juve in teoria potrebbe mettere sul piatto incamerando soldi importanti da qualche cessione. Dall’addio di Kulusevski, ad esempio, i bianconeri si apprestano ad intascare circa 30 milioni. Ma il piano per mettere le mani su Zaniolo sarebbe un altro.

Secondo quanto evidenziato da Sabah, infatti, gli uomini mercato della Juventus sarebbero pronti ad offrire al Galatasaray come parziale contropartita tecnica il cartellino di Weston Mckennie. Il texano, di ritorno dall’esperienza in prestito al Leeds, non è stato riscattato dal club inglese, retrocesso in Championship. Sondato da diversi club europei senza troppa convinzione, l’ex Schalke non rientra nei progetti tecnici della Juve, che ne sta caldeggiando l’addio a titolo definitivo. L’ultima proposta avanzata dai bianconeri, dunque, sarebbe quella di inserire Mckennie come pedina di scambio nell’affare Zaniolo, anche perché per il texano il club di Istanbul ha avviato dei contatti esplorativi per capire la fattibilità dell’affare. Indiscrezioni, per adesso. Tracce da seguire con estrema attenzione.